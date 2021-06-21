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İşletmeci Mulla Köşker İsviçre’nin Pandemi Tedbirleri Sayesinde İşletmelerin Rahatladığını Söyledi
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İşletmeci Mulla Köşker İsviçre’nin Pandemi Tedbirleri Sayesinde İşletmelerin Rahatladığını Söyledi

Almanya da yaşayan ve ülkede işletmeci olan Mulla Köşker, korona virüs pandemisi sırasında İsviçre Hükümetinin desteklerinden bahsetti.

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21.06.2021 16:33:46
İşletmeci Mulla Köşker İsviçre’nin Pandemi Tedbirleri Sayesinde İşletmelerin Rahatladığını Söyledi

Kendisi gibi işletmeci olan pek çok insanın, pandemi döneminde çektikleri zorluklara dikkat çekerek ekonomik anlamda yıpranmış işletmeler destek veren İsviçre Hükümetini takdir eden Mulla Köşker, “ Pek çok işletme kapanmalar nedeniyle zorluklar yaşadı. Ama İsviçre,devlet olarak her zaman vatandaşının yanında oldu. Gerçekleştirdiği yardımlar ve hibelerle işletmecilere cansuyu veren hükümet, bu dönemde büyük ve zorlu bir sınavı başarı ile verdi.” Dedi.

Mart 2021 tarihinden beri normalleşme sürecine kademeli geçiş yapan İsviçre'de işletmeler, okullar ve spor salonları açıldı. Lokantalarda bir masada 4 kişiyi geçmemek üzere yemek servisi yapılmasına izin verildi. 30 kişiyi aşmayan toplantıların yapılmasına, konserler ve sinema salonlarının açılmasına müsaade edildi. Mulla Köşker, normalleşme süreci hakkında da “Artık normalleşmenin emarelerini görmeye başladık. İnanıyorum ki bu sıkıntılı süreç bitecek ve dünya çok yakında normale dönecek. Ekonomik olarak zor dönemlerden geçtik ama nihayet normalleşmenin başlamasıyla kayıplarımızı telafi edeceğiz. Bundan sonra da işimizin kıymetini bilerek, dört elle işimize sarılacağız. Bunun yanında vatandaş olarak üzerimize düşen bütün sorumlulukları bireysel ve toplumsal olarak en iyi şekilde yerine getireceğiz. Sağlığımıza daha fazla özen göstererek sağlık sitemini de rahatlatmalıyız.” Şeklindeki sözleri ile açıklamalarda bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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