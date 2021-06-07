İşletmeci Mulla Köşker İsviçre’dePandemiyi Yaşayan İşletmeler Hakkında Konuştu

İsviçre’de işletme sahibi olan Mulla Köşker İsviçre Hükümetinin desteğini ve gücünü içerisinde bulunduğumuz pandemi döneminde tüm vatandaşlarına hissettirdiğini söyledi.

Mualla Köşker “2019 yılının sonuna doğru ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen bu korona virüs salgını 2020 yılın ilk çeyreğinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmişti. İşte o zamandan beri birçok ülkede kısmi kapanma ve tam kapanma süreçleri birçok insana zor zamanlar yaşattı. Kısmi kapanma ve tam kapanmalar İsviçre'de de etkili oldu. Özellikle işletme sahipleri ve çalışanlar, ekonomisi kötü olan ülkelerde olduğu kadar İsviçre gibi ekonomisi iyi olan ülkelerde de zor süreçler yaşadı” dedi.

Aşının bulunması ve uygulamaya geçmesine dikkat çeken Mulla Köşker, “Nihayet aşının bulunması ile birlikte aşılama çalışmaları da başlandı. Aşılama çalışmalarının büyük oranda tamamlandığı bazı ülkeler de normalleşme sürecine de girilmiş oldu. İsviçre'de bulunan işletmeciler olarak biz her zaman hükümetin desteğini ve yardımlarını yanımızda hissettik. Büyük miktarı geri ödemesi olmaksızın çeşitli krediler kullanan işletmeciler ekonomik anlamda çok rahatladılar. İşletme çalışanlarının maaşlarının bir kısmı ve kira giderleri devlet tarafından bizzat karşılandı” diyerek konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Küresel salgın nedeni ile birçok işletme ve kurum çalışamaz hale geldi. İsviçre'de salgından olumsuz etkilenen sektörlerin başında eğlence ve gastronomi sektörleri geliyor. Mulla Köşker bu konu ile ilgili, “Aslında bu salgının etkilerini en az yaşayan ve en çok yaşayan diye iki kategori oluşturabiliriz. Eğlence ve gastronomi sektörü olumsuz etkileri ile karşılaşan sektörler oldular pek tabii. İnsanların sosyalleşmek için gittikleri kafe, bar, restoran, kulüp gibi mekânlar ne yazık ki bu süreçte kapalı kaldılar. Bunun yanı sıra güzellik salonu ve kuaförlerde kapandı. O yüzden bu sektörlere daha fazla destek olunması gerektiğini düşünüyorum. Hükümet bu konuda üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Hem esnafa hem de vatandaşına karşılıksız birçok destek sağladılar. İsviçre Hükümetinin pandemideki krizi başarılı yönetmelerinden dolayı tebrik ediyorum” diyerek paylaşımlarda bulundu.

Mulla Köşker normalleşme sürecine ilişkin olarak da “Nihayet normalleşmenin üçüncü aşamasını da gerçekleştiren İsviçre'de hayat, günlük rutinine girmeye başladı. Açık havada maske takma zorunluluğu kalktı. Kafeler ve restoranlar açıldı. Diğer kapalı işletmeler de açılma sürecinde. Bundan sonra yeni normal kriterleri uygulansa da okulların açılması eğitim öğretim sürecine olumlu katkıda bulunacak.” Şeklindeki sözleri ile değerlendirmelerde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.