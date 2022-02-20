İslam Memiş: Yükseliş kalıcı mı geçici mi?

Altın fiyatları daha da artar mı dolar kaç lira olur? Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş savaş çıkarsa altın fiyatlarıyla ilgili bildiklerinizi unutun dedi.

İslam Memiş altının onsunun 2150 dolar olacağı zamanı bekliyor.

Para piyasaları gözünü Ukrayna krizi sebebiyle Rusya ile ABD arasındaki düelloya dikti. ABD, Rusya her an işgale başlar derken, gerilimin etkisiyle altın fiyatları hızlı bir yükseliş trendine girdi. Dolar kuru yukarı yönlü olarak küçük artışlar gösterirken altın fiyatlarındaki artışlar sert oldu. Altın fiyatları 18 Şubat 2022 cuma günün 830 liranın üstünde tamamladı. Ukrayna krizindeki sert esinti altın fiyatlarını daha da etkileyecek gibi görünüyor. İslam Memiş'in altın fiyatlarına ilişkin tahminlerine geçmeden önce kapanış rakamlarını verelim.

Altın 14 Şubat pazartesi günü haftaya 805 lira ile başlamıştı. Pazartesi günü çeyrek altın 1.320 liradan, Cumhuriyet altını ise 5.393 liradan satılıyordu. Hafta boyunca Ukrayna krizi para piyasalarını ateşledi. Bundan en çok etkilenen de altın fiyatları oldu. 5 günün sonunda altının gram fiyatı 830 lirayı aştı. 18 Şubat 2022 cuma günü saat 17.00 itibariyle altın fiyatları haftayı şöyle kapattı:



Gram altın : 831 TL

Çeyrek aytın fiyatı : 1.359 TL

Yarım altın fiyatı : 2.719 TL

Cumhuriyet altını fiyatı : 5.421