İslam Memiş: Yükseliş kalıcı mı geçici mi?
Altın fiyatları daha da artar mı dolar kaç lira olur? Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş savaş çıkarsa altın fiyatlarıyla ilgili bildiklerinizi unutun dedi.
2022-02-20 17:35:52
İslam Memiş altının onsunun 2150 dolar olacağı zamanı bekliyor.
Para piyasaları gözünü Ukrayna krizi sebebiyle Rusya ile ABD arasındaki düelloya dikti. ABD, Rusya her an işgale başlar derken, gerilimin etkisiyle altın fiyatları hızlı bir yükseliş trendine girdi. Dolar kuru yukarı yönlü olarak küçük artışlar gösterirken altın fiyatlarındaki artışlar sert oldu. Altın fiyatları 18 Şubat 2022 cuma günün 830 liranın üstünde tamamladı. Ukrayna krizindeki sert esinti altın fiyatlarını daha da etkileyecek gibi görünüyor. İslam Memiş'in altın fiyatlarına ilişkin tahminlerine geçmeden önce kapanış rakamlarını verelim.
Çeyrek aytın fiyatı : 1.359 TL
Yarım altın fiyatı : 2.719 TL
Cumhuriyet altını fiyatı : 5.421
5 gün içinde altın fiyatları 805 liradan 830 liranın üstüne çıktı. Peki bu hızlı artış devam eder mi? Bazı uzmanların dile getirdiği 1000 lirayı aşacak söylemi gerçekleşir mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altındaki yükselişi değerlendirdi ve şunları söyledi:
-Savaş çıksa zaten çıkar savaşın tarihi olmaz gerginliği tırmandırıyorlar. Dikkat dağıtıyorlar. İnsanların dikkatini farklı tarafa çekiyorlar. Rusya-Ukrayna gerginliği olmasaydı başka bir bahane bulacaklardı insanlara ekonomiyi, enflasyonu unutturacaklar...
-Bu yıl sepet yapmak zorundasınız. Parite ile işlem yapmak zorundasınız. Bunu boşuna anlatmadım. Bugünlere hazırladım sizi. Manipülasyon yaptığınız zaman açıkta kalmamak önemli.
-Satan zarar edecek 2,5 aydır bu cümleleri kullandım. Satan zarar edecek, sepet yapmayan zarar edecek, al-sat yapan zarar edecek. Yapmayan kendi bilir.
-Manipülasyon yaptılar altının onsunu 1896 dolar seviyesine kadar yükselttiler. Gerçekten bir savaş olursa o yıl içinde öngördüğün 2150 dolar seviyesi beklenenden daha önce gerçekleşir ama böyle bir ihtimal var mı bilemiyoruz Putin'e bağlı, Ukrayna'ya bağlı.
-Sadece ons altının ya da diğer değerli metallerin jeopolitik risklere verdiği etkiyi görüyoruz. 1896 seviyesine kadar 6 ayın en yüksek seviyesine gelen ons altından bahsediyorum. Bana göre sağlıklı bir yükseliş değil.
-Yatırımcısı bu yükselişleri fırsat bilerek kesinlikle TL ile pozisyon almasın zarar eder. Bu yükseliş ons fiyattaki yükseliş güzel fırsat sunuyor. Parite ile işlem yapmış yüksek maliyetten almış olan değerli metal yatırımcısına fırsat sunuyor.
-Elimde altın var 1060 liradan 1070 liradan altın aldım. 2000 dolar seviyesine yaklaşan ons altın var ne yapmam lazım? TL ile kesinlikle işlem yapmamam lazım. Bizim TL ile işimiz yok parite ile işimiz var.
-Gram altında yol haritamız gram altında 1450 ons altında 2150 bunda bir değişiklik yok. Bunu beklemeye devam ediyoruz.
-Kısa vadeli yükselişleri ben suni yükselişler olduğunu tahmin ediyorum. Eğer Rusya Ukrayna'ya girerse bildiklerinizi unutun fiyatlar yeniden şekillenir.
-Bu iş benim nazarımda tuzaktır. Enflasyonu unutturmak için taktik yapıyorlar. Gram altın TL fiyatı ons altına göre yükselişleri sınırlı kaldı. Gram altın ons altın kadar agresif yükselmedi. ben bu seviyelerden altın almam.
-Fiyatlar ne olursa olsun bekliyorum. Sepetimde altınım var ben yıllık olarak bekliyorum diyen arkadaşlar bizim grubumuzda.
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