İslam Memiş yatırımcıları uyardı: 'Sakın yapmayın'

Gram altındaki tırmanış sonrası yatırımcıları uyaran altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş, 'Yurt içi piyasada banka makas aralıklarını da göz önünde bulundurup panik yapmayın, malınızı kaptırmayın!' dedi.

BDDK kararı sonrası dolar kuru 17 liranın üzerine çıktı, buna rağmen ons altın fiyatının inmesi gram altın fiyatlarında yükselişi sınırlı bıraktı. Uluslararası piyasada ons altın satış fiyatı 1744 dolar seviyesinde işlem görürken gram altın 969 liradan işlem görüyor.

Yatırımcıları sosyal medya üzerinden uyaran İslam Memiş, "Bugün diyorum ki soygun var al" dedi ve Eylül ayına işaret etti.

Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş'in dikkat çeken sözleri şöyle:

"Piyasalar kapandıktan sonra ons fiyatlarının daha da gerilemesi, yurt dışı piyasa kaynaklı. Yurt içi piyasada banka makas aralıklarını da göz önünde bulundurup panik yapmayın, malınızı kaptırmayın!

Dünyada altın ve gümüşü şuan kim ucuza alıyor? Dolar sahipleri. Doların zirvesi, emtia fiyatlarının dibi. Kim alıyor, neden alıyor?

"EYLÜL'DE ANLAYACAKSINIZ"

Eylül-Ekim tufanının hazırlığı yapılıyor. Panik ile elindeki malı kaptıran ayazda kalır. Dolar endeksi gerilediğinde bu sefer de onslar toparlanacak. Yani, ucuza mal almak yok. Bu süreç tevafuk değil, soygun.

Mart'ta savaş var manipülasyonunu gördünüz. O zaman da “manipülasyon var, almayın” dediğimi hatırlarsınız. 2.059'dan 1.782'ye gerilediğini gördük. Bugün de diyorum ki “soygun var, al” Eylül'de anlayacaksınız.

Not: Yatırım tavsiyesi değildir