İslam Memiş yatırımcıları uyardı: Büyük bir operasyon içindeyiz

Doların karşısındaki tüm yatırım araçları şu anda ezme politikası ile insanların varlıklarını çalıyorlar” diyen İslam Memiş, “Çok büyük bir operasyonun içerisindeyiz bu hafta. O yüzden tuzaklara karşı duruşunuzu bozmayın. Lütfen varlıklarınıza sahip çıkın' uyarısında bulundu.

Youtube kanalında piyasalarda yaşanabilecek gelişmeler hakkında değerlendirme yapan İslam Memiş ABD Merkez Bankası Fed tarafından silkeleme operasyonu yapıldığını öne sürdü.

MEMİŞ'TEN KRİTİK UYARI

Altının ons aralığı için 1830-1930 doları işaret eden İslam Memiş, “Bu bant aralığında kalmaya devam ediyor. 1830 dolar seviyesi dün kırıldı. Ons altında düşüşlerin devam etmesi için en az iki gün üst üste bu seviyenin altında kapanış gerçekleştirmesi lazım. 900 liranın altına sarkmayan bir gram altın var. Gram altının kurtarıcısı dolar kuru oldu. Dolar yüksek olduğu için gram tarafında düşüşler görmedik. Ekranlarda 906 lira görseniz de şu anda Kapalıçarşı piyasasında gram altın 925 lira. Yani 906 liraya gram altın piyasada yok. O yüzden alım satım arasındaki yanılgıyı rafa kaldırıp buna alışmanız gerekiyor” şeklinde değerlendirmede bulundu.

''BÜYÜK BİR OPERASYON İÇİNDEYİZ''

“Dolardaki değer artışının yıl sonuna kadar devam edeceğini tahmin ediyoruz. Doların karşısındaki tüm yatırım araçları şu anda ezme politikası ile insanların varlıklarını çalıyorlar” diyen İslam Memiş şunları dile getirdi:

“Çok büyük bir operasyonun içerisindeyiz bu hafta. O yüzden tuzaklara karşı duruşunuzu bozmayın. Dünyada yükselen bir enflasyon var. Merkez bankaları köşeye sıkıştı. Küresel finans sistemi çöktü. Sistem çöktüğü için de insanların elinden varlıklarını alıyorlar. Lütfen varlıklarınıza sahip çıkın.”