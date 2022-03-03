İslam Memiş yatırımcıları uyardı: 'Bunları sakın yapmayın'

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş güvenli liman altın ile ilgili önemli mesajlar verdi yatırımcıyı 'kısa vadeli işlem' için uyararak, 'Bunları sakın yapmayın' dedi.

Güvenli liman altında yükseliş devam ederken yatırımcı alalım mı satalım mı diye soruyor. Ukrayna-Rusya savaşı ile fırlayan altın müzakere masasıyla düşüş göstermişti. Pazartesi gününü 850 liranın altına düşen altın fiyatları 3 Mart 2022 yeniden yükselişe geçti ve gram altın 875 lirayı aştı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten altın fiyatlarıyla ilgili kritik açıklama ve uyarlar geldi:

-Savaş ortamında altın her zaman güvenli limandır. Herkes riskten kaçmak için altın alır. Herkes yakından bilir son 7 aydır altın bilerek baskılandı altın sadece savaş ortamını sevmiyor enflasyon olduğu ortamda da güvenli limandır.

-Savaştan önce enflasyon gerçeği olduğu için enflasyondan güç toplayan altın olduğu için değerinin altında kalmıştı. Savaş başladı ama zamanında tezgahladıkları enflasyon balonunun ihalesini Putin'e bıraktılar.

-Bana sorsanız ons bazında gram bazında ben bu fiyatlardan altın gümüş yatırımı yapmam.Yatırımcılar sert düşüşler yükselişler yaşanırsa bunu soğuk kanlılık ile takip etmeli. Malı alınmak kazanmak gerekiyor.

-Tekrar 1900 dolar altına sarma ihtimali yüzde 50'mi alırım. FED'i beklerim kendime süre tanırım pozisyonumu kapatırım. Benim 2022 yılında ons altında 2150 dolar gram altında 1450 lira benim öngörüm bu yönde. Zaman olarak bir şey söyleyemem.

"Aşağı yönlü kırılacak"

-Bir gün bile olsa bu seviyeler aşağı yönlü kırılacak pozisyonunu kapatanlar yoluna devam edecek.

-Rusya da Ukrayna da zengin insanlar. Ama yasak geldi. Ne kadar zengin olursanız olun bir valizle gidebiliyorsunuz. O yüzden insanlar bina yatırımı, taş yatırımı değil de şifrenizi girdiğinizde orada sistem ve iş kurabiliyorsunuz. Kitlesel göç diye bir şey var. Diyorum ki kitlesel göç var bununla birlikte insanlar beraberinde dijital parayı yanında götürmek isteyecektir. Ben 2020 yılında ilk kez yatırımcılara sepet oluşturun ve içinde kripto paranız da olsun diyorum.

-Toplum bunu bilmek ve öğrenmek zorunda. Herkes oturuyor on kişi senin hangi coin var... Bu bu kadar basit bir şey değil.

-Rusya'yı finansal, ekonomik açıdan felç ettiler bu artarak devam ediyor. Bir ay sonra iki ay sonra farklı bir dünya ekonomisini konuşabilir miyiz bilemiyorum her ayın farklı hikayesi olacak. Kocaman kapalı kutu var

-Şöyle bir ricam var lütfen bu kaos ortamında kısa vadeli işlem yapmayın. Sepet uygulamasına gitmeniz gerekiyor. Parite işlemi ile işlem yaparsanız zarar etmezsiniz. TL ile kısa vadeli kaldıraçlı işlem yapmıyoruz. Bugün zirveleri rallileri konuşuyoruz bir anda karlar yeriniş zarara bırakabilir yatırımcıların çok dikkatli olması gerekir.

Saat 10:33 itibariyle altın fiyatları şöyle:

.