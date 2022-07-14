İslam Memiş yatırımcılara tarih verdi: 'TL'ye geçiyorum'

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ''Eylül-ekim hazırlığına kadar bir çıkış daha yapabiliriz' demiştim. Ben, yarın ağustos ayının ortası ve sonuna kadar beklemek suretiyle ekonomiye destek için TL’ye geçiyorum.' dedi.

ABD'den gelen enflasyon rakamları piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "ABD enflasyon verisi yüksek geldi diye 'Türkiye ekonomisine geçmiş olsun, uçacak, kaçacak vs' yorumlarıma itibar edip etmeyeceğiniz sizin kararınız. Ben derim ki “17-18 aralığında ondan uzak durun. Ona daha aşağıdan maliyet yapabilirsiniz. Yılın son çeyreğinde o hayaller. Herkesin bir planı var, gaza gelmeyin, sakin. Nakit var. Zamanı geldiğinde göreceksiniz. 17,50'den aldın, mesela 21 oldu. Ondan daha fazla kazandıracak borsa var. Ondan daha fazla kazandıracak diğer yabancı paralar, emtialar var. Yıllık getiride dolar 4.sırada olacak." dedi.

MEMİŞ: TL'YE GEÇİYORUM

Memiş, "Bugün sizin 17,42 gördüğünüz $ piyasada 17,60 lira. Bugün sizin 970 gördüğünüz gram altın 1.000 lira. Bugün sizin 10,79 gördüğünüz gram gümüş 11,30 lira. Gördüğünüz ile aldığınız farklı. Getiri de farklı olacak, iyi hesap yapın. Sevgili yol arkadaşlarım; 'Eylül-ekim hazırlığına kadar bir sorti (Çıkış) daha yapabiliriz' demiştim. Ben, yarın ağustos ayının ortası ve sonuna kadar beklemek suretiyle ekonomiye destek için TL'ye geçiyorum." diye konuştu.

ABD HAZİRAN ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

Haftanın en önemli verisi olan ABD haziran ayı enflasyon verisi dün açıklandı. Buna göre, ABD'nin enflasyonu aylık bazda yüzde 1,3 seviyesinde gerçekleşirken; yıllık bazda ise yüzde 9,1 oldu. Piyasa beklentisi ABD enflasyonunun yıllık bazda yüzde 8,8 olması yönündeydi. Çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 5,9 seviyesine gerilerken; beklenti yüzde 5,7 olmasıydı. Çekirdek enflasyon aylık bazda ise yüzde 0,7 yükseldi.

Bir önceki veri olan ABD mayıs ayı enflasyonu yüzde 8,6 oranında gelerek, yine beklentileri aşmış ve 1981 yılından bu yana en yüksek oran olarak kayıtlara geçmişti.