İslam Memiş uyarmıştı: ‘Altın, dolar çökecek!’

Altın ve dolar piyasasında rekor yükseliş devam ederken gün içinde İslam Memiş'ten dikkat çeken bir çıkış gelmişti

Gün içinde yaptığı açıklamasında altın ve doların bir anda çökeceğini ifade eden ekonomi piyasası uzmanı Memiş, "O zaman da yüksekten maliyet yapanların da durumu içler acısı olacak" demişti.

Dolar gün içinde 17.50 TL'nin üzerine çıkarak tarihi rekorunu kırarken gram altın da 1000 lirayı geçti. Kur yükselmeye devam ederken İslam Memiş'ten altın ve dolar yatırımcısına "bu fiyattan almayın, yanarsınız" uyarısı geldi.

İslam Memiş Twitter hesabından şu uyarıyı yapmıştı:

"Şimdi her şey zirve yapıyor, eyvallah. Ancak şunu da unutmamak gerek; Bilmediğimiz bir anda hepsi çökecek! O zaman da yüksekten maliyet yapanlarında durumu içler acısı olacak!"

Hesabını dondurdu

Öte yandan ekonomist İslam Memiş'in Twitter hesabını koruma alması dikkat çekti. Memiş'in gün içindeki paylaşımların ardından bir süredir aldığı tepkiler üzerine Twitter hesabını kilitlediği görüldü

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.