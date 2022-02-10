İslam Memiş uyardı: 'Tuzak fiyatlama var, sakın ha gaza gelmeyin

Piyasa Uzmanı İslam Memiş yatırımcıları uyararak, 'Bugün enflasyon verisi açıklanacak piyasalarda dalgalanma olacak aman ha gaza gelip kısa vadeli pozisyon almayın uzun vadeli pozisyonlarınızı koruyun. Sepetinizdeki miktarları azaltmayın' dedi.

Analistler, dün küresel bazda yüksek seyreden risk iştahının yeni günde ABD'deki enflasyon verisi öncesinde azaldığını ifade ederek, söz konusu verideki olası beklenti dışı gerçekleşmelerin oynaklığı artırabileceği uyarısında bulunurken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklamalar geldi.

Ünlü analist Memiş şunları söyledi:

-Küresel piyasalar Amerika tarafında enflasyon verisine odaklandı. Amerika'da enflasyon rakamlarının artmaya devam edeceğini göreceğiz. Veri öncesi piyasalarda farklı fiyatlamaların olduğunu gözlemliyoruz. Enflasyon verisi öncesi piyasalar beklentiyi önceden satın alır ve pozisyonlar alınır. 1830 dolar seviyesine kadar yükselen ons altında küresel tarafta ons altını destekleyecek faktör olmadığını gözlemliyoruz.

-Burada ters fiyatlama oluyor veya Merkez Bankaları kendi aralarında anlaşmış FED'e süre kazandırmak için yeni bir düzen kurma ihtimalini güçlü görüyorum.

-Yükselen enflasyon karşısında FED köşeye sıkıştı ve FED'i korumak için Merkez Bankaları devreye girmiş olabilir. FED bu şekilde biraz daha zaman kazanmış oluyor. FED'in faiz kararına bir aydan fazla süre var. FED artırım yapacak. 15 Mart'ta FED sahneye çıkacak süreci başlatacak ama 50 baz puan mı 25 baz puan mı belirsizlikler devam ediyor.

-FED'in faiz artırım süreci Amerika'nın işine gelen bir şey değil. Bu işin çözümünü nasıl yapacaklar. Yükselen bir dolar endeksi yükselen dolar karşısında emtialarda da ons tarafında baskılar aşağı yönlü düşüler göreceğiz.

-Bu da küresel piyasalarda yatırımcıların ons altına kripto para piyasasına diğer enstrümanlara hücum etmesine neden olacak. Ucuz seviyeden altın, gümüş, kripto para almasına fırsat sunacak. FED bunu da istemiyor. Doları terk eden nüfus istemiyor.

"Tuzak fiyatlama var"

-Yine ons altında köpük oluşumu var. Veri açıklanınca 1850 dolara gözü dikmiş olabilir. Ama burada tuzak fiyatlama olduğunu sezinliyorum. Ons altın tarafında dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum.

-Ons altın 1830- 1835 dolar seviyesine kadar yükseldi ama dolar kuru zayıf seyrettiği için gram altındaki yükselişlerin 800 lira seviyesi ile sınırlı kaldığını gözlemliyoruz. 800 lira seviyesi üzerinde alım değil de alt seviyelerde fırsat oluşursa yatırımcısının değerlendirmesi gerekiyor. Son 2,5 aydır sizi FED'e hazırladığım için size sepet yaptırdığımı anımsatmak isterim.

-Yüzde 25'i bekliyoruz. Sepetiniz çeşitli olduğu için probleminiz yok. Bugünlerdeki kafa karışıklığı, fiyatlanma, veriler sizi ilgilendirmiyor. Altınla dolar almanın ucuz olduğu süreçteyiz. Buna da parite ile işlem yapacağız. Bu yıl kim zarar edecek? Kısa vadede TL ile işlem yapan, al sat yapan ciddi anlamda zarar edecek. Parite işlemini öğrenmeyen zarar edecek. Sepet yapmayan zarar edecek.

-Sepet kültürünü yapan kazanacak. Uzun vade ile işi olan kazanacak. Bir de 'haniciler' var. Onların yüzleri gülmeyecek.

-Yüzde 75 alımınızı yaptınız. Bugün saat 16,30'da Amerika'da açıklanacak enflasyon verisi ve işsizlik verisi önemli olacaktır. Dalgalanmalara karşı yanlış karar vermemeniz açısından önem arz ediyor. Enflasyon rakamını takip ettikten sonra son karar var o da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı var.

"Sakın gaza gelmeyin"

-Bu videoyu çekmemin nedeni bugün enflasyon verisi açıklanacak piyasalarda dalgalanma olacak aman ha gaza gelip kısa vadeli pozisyon almayın uzun vadeli pozisyonlarınızı koruyun. Sepetinizdeki miktarları azaltmayın. .