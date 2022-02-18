İslam Memiş uyardı: Sakın bunu yapmayın

Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş altındaki yükselişle ilgili yatırımcıları uyardı. Memiş, 'Elimde altın var 1060 liradan 1070 liradan altın aldım. 2000 dolar seviyesine yaklaşan ons altın var ne yapmam lazım? TL ile kesinlikle işlem yapmamam lazım' dedi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altındaki yükselişi değerlendirdi ve yatırımcıları "Sakın bunu yapmayın" diyerek uyardı.

"Gram altında yol haritamız gram altında 1450 ons altında 2150 bunda bir değişiklik yok. Bunu beklemeye devam ediyoruz" diyen ünlü ekonomist İslam Memiş şunları söyledi:

-Savaş çıksa zaten çıkar savaşın tarihi olmaz gerginliği tırmandırıyorlar. Dikkat dağıtıyorlar. İnsanların dikkatini farklı tarafa çekiyorlar. Rusya-Ukrayna gerginliği olmasaydı başka bir bahane bulacaklardı insanlara ekonomiyi, enflasyonu unutturacaklar...

-Bu yıl sepet yapmak zorundasınız. Parite ile işlem yapmak zorundasınız. Bunu boşuna anlatmadım. Bugünlere hazırladım sizi. Manipülasyon yaptığınız zaman açıkta kalmamak önemli.

-Satan zarar edecek 2,5 aydır bu cümleleri kullandım. Satan zarar edecek, sepet yapmayan zarar edecek, al-sat yapan zarar edecek. Yapmayan kendi bilir.

-Manipülasyon yaptılar altının onsunu 1896 dolar seviyesine kadar yükselttiler. Gerçekten bir savaş olursa o yıl içinde öngördüğün 2150 dolar seviyesi beklenenden daha önce gerçekleşir ama böyle bir ihtimal var mı bilemiyoruz Putin'e bağlı, Ukrayna'ya bağlı.

-Sadece ons altının ya da diğer değerli metallerin jeopolitik risklere verdiği etkiyi görüyoruz. 1896 seviyesine kadar 6 ayın en yüksek seviyesine gelen ons altından bahsediyorum. Bana göre sağlıklı bir yükseliş değil.

-Yatırımcısı bu yükselişleri fırsat bilerek kesinlikle TL ile pozisyon almasın zarar eder. Bu yükseliş ons fiyattaki yükseliş güzel fırsat sunuyor. Parite ile işlem yapmış yüksek maliyetten almış olan değerli metal yatırımcısına fırsat sunuyor.

-Elimde altın var 1060 liradan 1070 liradan altın aldım. 2000 dolar seviyesine yaklaşan ons altın var ne yapmam lazım? TL ile kesinlikle işlem yapmamam lazım. Bizim TL ile işimiz yok parite ile işimiz var.

-Gram altında yol haritamız gram altında 1450 ons altında 2150 bunda bir değişiklik yok. Bunu beklemeye devam ediyoruz.

-Kısa vadeli yükselişleri ben suni yükselişler olduğunu tahmin ediyorum. Eğer Rusya Ukrayna'ya girerse bildiklerinizi unutun fiyatlar yeniden şekillenir.

-Bu iş benim nazarımda tuzaktır. Enflasyonu unutturmak için taktik yapıyorlar. Gram altın TL fiyatı ons altına göre yükselişleri sınırlı kaldı. Gram altın ons altın kadar agresif yükselmedi. ben bu seviyelerden altın almam.

-Fiyatlar ne olursa olsun bekliyorum. Sepetimde altınım var ben yıllık olarak bekliyorum diyen arkadaşlar bizim grubumuzda.

Öte yandan Ukrayna açıklamalarının etkisiyle düşüşe geçen gram altın güne 823 TL civarında başladı. Saat 09:50 itibariyle ise gram altın 828,85 liradan işlem görüyordu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Aynı saatlerde çeyrek altın ise, bin 332 TL'den satılmaya başladı. Yarım altın 2 bin 665 TL'den işlem görmeye başladı. Cumhuriyet altını ise, 5 bin 482 TL'den satılmaya başladı.

GÜNDEMİN ODAĞINDA KALMAYA DEVAM EDECEK

Analistler, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin haber akışının gündemin odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, bugün ECB ve Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini söyledi.

Saat 09:50 itibariyle altın satışları şöyle:

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