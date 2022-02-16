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TIMETURK / EKONOMİ / İslam Memiş uyardı: Mart, Nisan'da gelebilir, hazırlıklı olun

İslam Memiş uyardı: Mart, Nisan'da gelebilir, hazırlıklı olun

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de sosyal medya hesabından ekonomi gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı ve mart, nisan ayına işaret etti.

2 Saat Önce
2022-02-16 12:50:10
İslam Memiş uyardı: Mart, Nisan'da gelebilir, hazırlıklı olun

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de sosyal medya hesabından dikkat çeken önemli uyarılarda bulundu.

"Mart ve Nisan'da dünyada ticaret ve yasalar yeniden şekillenecek." ifadelerini kullanan ünlü ekonimst Memiş şöyle devam etti:

"Hazırlıklı olun"

-Vergisiz veya daha akıllıca diye sosyal medya üzerinden vergisiz satış yapanlar, şimdiden vergi mükellefi olmak için hazırlığını yapmalı.
Mart veya Nisan'da yeni düzenleme gelebilir.
Hazırlıklı olun diye söylüyorum.

-Bankalara kafa tutan ”Müşteri benim, kralları ben koyarım” diyen kendilerini kral ilan eden internet satış siteleri için de bankaların gücünü görecek.

-Kurye esnaflığı, sanal bankacılığa özenen, müşteriyi istediği gibi kullanan ya da para trafiğinde cambazlık yapanlar; O iş sizi aşar!

-Dünyada kural koyucular şirketlere sadece “tüketimi artır, sanallaştır, tüketimde hızlan, düşündürme fırsatı vermeden harcat” görevi verdi. Onlar da paraya müdahale ederek hadlerini aştı.

-Sistem “para kontrolü ben de” diyor.
Onlar da anlamadı. Mart ve Nisan'da “Anlatacaklar”

"Favorim Elon Musk"

-Sistemin içinde sorun çıkaranlar ayıklanır ve sermaye el değiştirir. Mart ve Nisan'da dünya genelinde sermayenin el değiştirdiğini göreceğiz. Buna insanlar “şirketler batıyor” diyecek. Batma yok, ayıklama var.
Favorim Elon Musk. İlginç gelebilir. Bana gelmeyecek.

-Türkiye'de de patırdı olacak ama alışacaklar.
Çünkü sermaye kontrolü başka bir şey.
“Ben şu kadar istihdam, şu kadar vergi, şu kadar sermaye vs” lafları olur ama geç.
Ulus devletlerin ortak kararını görecekler.
Bankaya kafa tutanlar o bankanın sahiplerini unutmuşlar demek ki.

-Bunu neden mi anlattım?
Mart ve Nisan'da dünyada ticaret ve yasalar yeniden şekillenecek. Farklı manşet ve iflas olarak anlatacaklar.
İnsanlar dünyada kriz başladı diyecek.
Siz büyük fotoğrafın haberini önceden bilin.
Hatırlatırım zamanı geldiğinde. .

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