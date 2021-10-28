İslam Memiş uyardı: Kıtlık ekonomisi yolda ve hızla gelmeye devam ediyor

Birçok etkenin gıda enflasyonunu artıracağı uyarısında bulunan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, “Özellikle kıtlık ekonomisi yolda ve hızla gelmeye devam ediyor” dedi.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Memiş, “Bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler Merkez Bankaları Başkanları geçici bir enflasyon söyleminde bulunsa da bu söylemlerin aslında gerçekle bağdaşmadığını hep beraber gözlemliyoruz” dedi.

“Geçen hafta ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Hazine Bakanı Janet Yellen, bugün de Hazine Bakanı Şahap Kavcıoğlu geçici bir enflasyon olmadığını bir noktada teyid etmiş oldular ve açıkladılar diyen İslam Memiş, “Birçok etken gıda enflasyonunu ciddi anlamda artıracağını düşünüyorum. Ve hiperenflasyona doğru giden bir dünya ekonomisi devam edecek. Özellikle kıtlık ekonomisi yolda ve hızla gelmeye devam ediyor” uyarısında bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.