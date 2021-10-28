DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Aşkım Kapışmak kimdir? Aşkım Kapışmak ne iş yapar? Aşkım Kapışmak'ın mesleği nedir?
Enflasyon kasımda zirve yapacak
'Ahmet Kaya hakkında en tuhaf olanı da paylaşım yapan hesapların çoğu ilerci!”
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 741 bin 242'ye çıktı
KİPTAŞ’tan maliyetine dönüşüm seferberliği
Gaz sancısını böyle geçirin
Siyah noktalardan kurtulmak için...
Erbaş, Şuşa'da şehitler için dua etti
Bir ülkeye daha Bayraktar TB2 SİHA ihracatı
Sarraf nedir? Sarraf mesleği nasıl olur? Sarrafçılık nedir?
Selçuk Bayraktar'ın hayatı Azerbaycanlı çocuklar için kitaplaştırıldı
Fransa'dan İngiltere'ye tehdit: Güç dilini konuşmalıyız çünkü İngiliz hükümeti bundan anlıyor
Sergi Barjuan kimdir? Sergi Barjuan hangi takımı çalıştırdı? Sergi Barjuan hangi takımlarda oynadı?
İslam Memiş uyardı: Kıtlık ekonomisi yolda ve hızla gelmeye devam ediyor
Bahçeli'den CHP'ye: Atatürk’ün mirasını yağmalayanlar Türkiye düşmanlarıyla aynı hizada

TIMETURK / EKONOMİ / İslam Memiş uyardı: Kıtlık ekonomisi yolda ve hızla gelmeye devam ediyor

İslam Memiş uyardı: Kıtlık ekonomisi yolda ve hızla gelmeye devam ediyor

Birçok etkenin gıda enflasyonunu artıracağı uyarısında bulunan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, “Özellikle kıtlık ekonomisi yolda ve hızla gelmeye devam ediyor” dedi.

1 Saat Önce
2021-10-28 15:56:56
İslam Memiş uyardı: Kıtlık ekonomisi yolda ve hızla gelmeye devam ediyor

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Memiş, “Bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler Merkez Bankaları Başkanları geçici bir enflasyon söyleminde bulunsa da bu söylemlerin aslında gerçekle bağdaşmadığını hep beraber gözlemliyoruz” dedi.

“Geçen hafta ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Hazine Bakanı Janet Yellen, bugün de Hazine Bakanı Şahap Kavcıoğlu geçici bir enflasyon olmadığını bir noktada teyid etmiş oldular ve açıkladılar diyen İslam Memiş, “Birçok etken gıda enflasyonunu ciddi anlamda artıracağını düşünüyorum. Ve hiperenflasyona doğru giden bir dünya ekonomisi devam edecek. Özellikle kıtlık ekonomisi yolda ve hızla gelmeye devam ediyor” uyarısında bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş