İslam Memiş uyardı: Ellerinde patlayacak

Dolar kuru ve gram altın fiyatları ile ilgi yaptığı tahminlerle dikkat çeken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yeni tahminini 'Sırada ne mi var' diyerek paylaştı. Memiş, Twitter hesabından, 'Sırada ne mi var? Araç alacaklara müjde, stok yapanlara kazık var. Sanırım fırsatçıların elinde patlayacak' dedi.

Doların 18 lira olduğu saatlerde 'çökecek' uyarısı yapan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kripto para ve altın fiyatlarıyla ilgili de dikkat çeken açıklamalara bulunmuştu.

İslam Memiş yeni tahmini ise 'Sırada ne mi var?' diyerek duyurdu. Kafası karışık yatırımcılara dikkat çeken bir tavsiye geldi.

Araba fiyatları için ‘çöküş' öngörüsünde bulunana Memiş, Twitter hesabından, "Sırada ne mi var? Araç alacaklara müjde, stok yapanlara kazık var. Sanırım fırsatçıların elinde patlayacak" dedi.

"DEVLETLER TOKAT ATACAK"

İslam Memiş, 23 Aralık'ta sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kripto para piyasasında işlem yapan arkadaşlar; Uzun vadeli ve ihtiyacınız olmayan parayı bağlarsanız iyi olur. Devletlerin karşısında olmayın! Ulus devletler, tokat atacak! Üzülürseniz üzülürüm" uyarısı yaptı.

Kripto paralardaki çöküşün ardından ise Memiş, sosyal medya hesabından yatırım tavsiyesi olmayan "devletler tokat atacak" tahmini yaptığı haberi paylaşarak, "Üzülmediniz, inşallah. Devamı gelecek! Uyarıyı 49-50 binden yapmıştım" dedi.

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