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TIMETURK / EKONOMİ / İslam Memiş uyardı: 'Elimde TL olsa bunları almazdım'

İslam Memiş uyardı: 'Elimde TL olsa bunları almazdım'

Altın ve döviz piyasası uzmanı İslam Memiş, 'Kişisel görüşümü söyleyeyim. Elimde TL olsa dolar, altın gümüş almazdım. Kendimi biraz vakit tanırdım gerileme olduğu zaman alırdım sepet yapmak sureti ile. Yıl içindeki hamlelerde zarar etmezdim' dedi.

2 Saat Önce
2022-03-23 14:46:55
İslam Memiş uyardı: 'Elimde TL olsa bunları almazdım'

Rusya-Ukrayna savaşı fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasındaki şahin tutumu da emtia fiyatlarında oynaklığı artırdı. Altın ve döviz piyasası uzmanı İslam Memiş de şu mesajları verdi:

-2022 yılının zorlu ve karışık yıl olacağını paylaşmıştım. Bu öngörüm devam ediyor. 2022 yılında kripto paralar, emtialar, döviz beraber yarışacak. Ciddi anlamda kafa karışıklığı olacak. Küresel piyasalarda son 6 aydır aynı hamlelerle, aynı düşüncelerle ortak karar açıklıyorlar. Aynı ağızdan geçici enflasyon söylemine ağırlık verdiler. Enflasyon tarafında endişelerim fazla. Mücadele kolay olmayacak ve yükseliş trendinin devam edeceğini düşünüyorum.

Altın alınır mı?

-Gram altın yatırımcılarına 3 haftadır hem gram hem ons bazında "Aman dikkat edin, bu rakamlar alım yapılabilir seviyeler değil. Bugünkü rakamlar Ocak - Şubat aylarında alım yapmış olanların satış yeri. Onların yüksekten sattıklarını yüksekten almayın" diyorum. Kişisel görüşümü söyleyeyim. Elimde TL olsa dolar, altın gümüş almazdım. Kendimi biraz vakit tanırdım gerileme olduğu zaman alırdım sepet yapmak sureti ile. Yıl içindeki hamlelerde zarar etmezdim.

Dolar ve sterlin ne olur?

-Ben sterlin dolar paritesini ucuz görmeye devam ediyorum. Orta ve uzun vadede yükseliş trendini kuvvetli görüyorum. Ben önümüzdeki 4 hafta boyunca dolarda bir yukarı yönlü atak beklemiyorum. Dolar kurunda 13.80-14.80 lira aralığını takip edebilirsiniz. Dolarda 14 liranın altına her düşüş alım için bir fırsattır. 14.80 liranın üzerindeki her rakam satış için fırsattır.

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