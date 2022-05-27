İslam Memiş uyardı: Dolar artık tehlikeli sularda, elinde dövizi olan fırsata çevirebilir

Altın ve Para Politikaları Uzmanı İslam Memiş doların artık tehlikeli sularda olduğunu belirterek, 'Elinde dövizi olan parite işlemi ile ons’lardaki fırsata çevirebilir. TL bazında da olabilir ancak ben parite ile işlemin daha koruyucu olduğunu düşünen biriyim' dedi.

İslam Memiş, dolardaki yükselişle ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Memiş, dolar ve gram altın için piyasaların kırmızı çizgisine dikkat çekerek uyardı.

"Altın ve gümüşün ons fiyatında kısa vade için kar satışları bekliyorum" diyen Memiş, dolar için ise uyarı yaptı.

İşte Memiş'in "Artık tehlikeli sularda" diyerek yaptığı uyarı ve tavsiye...

"ELİNDE DÖVİZ OLAN..."

İslam Memiş doların artık tehlikeli sularda olduğunu belirterek, "Elinde dövizi olan parite işlemi ile ons'lardaki fırsata çevirebilir. TL bazında da olabilir ancak ben parite ile işlemin daha koruyucu olduğunu düşünen biriyim" dedi.

Memiş ayrıca, ons altınla ilgili olarak, "Bugün tekrar satış gelebilir. 1.830 $ seviyesinin üzerini pozitif göreceğim" ifadelerini kullandı.

İslam Memiş, gram altınla ilgili ise çok çarpıcı bir uyarı yaptı...

İslam Memiş, piyasanın dolar ve gram altına ilişkin kırmızı çizgisine dikkat çekerek, "Piyasanın kırmızı çizgisi 16,40. Gramda 980" dedi.

Memiş, "Nisan'da belirlemiş olduğumuz sürece ramak kaldı. Yarın TCMB faiz kararı var. Dikkat etmek gerek!" ifadelerini kullandı.