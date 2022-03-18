İslam Memiş uyardı: Bu seviyelerden almayın

Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten dolar, altın ve gümüş için uyarılar geldi. 'Gümüş altının tahtını salladı' diyen İslam Memiş, 'Gümüşte de yatırımcılara 12 TL ve üstündeki seviyelerden almamalarını öneririm. Gümüşte de mutlaka alım fırsatı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar altın ve gümüş ile ilgili dikkat çeken yeni bir açıklama yaptı.

TGRT Haber'de konuşan İslam Memiş, “Altınının ve doların teknik olarak düzeltme hareketi yapması gerekiyor. Ben sabırla beklenmesini tavsiye ederim. Daha ucuz maliyetlerden alım yapabilirsiniz. Gram altın 900 TL üstü, ons altın 1900 dolar üstü yüksek maliyettir. Altında kademeli düşüşler olabilir. Gram altında aşağı yönde 920 TL seviyesi destek seviyesidir, ons altında bu seviye 1.960 dolardır. ”

Gümüşün sessiz bir şekilde arttığına dikkat çeken İslam Memiş, “Geçen saydım altın, gümüş ve dolar. En fazla değer kazanan yüzde 12,5 ile gümüş oldu. Gram altın yüzde 10 kazandırdı, üçüncü sırada ise dolar/TL kuru oldu. Gümüş altının tahtını salladı. Gümüşte de yatırımcılara 12 TL ve üstündeki seviyelerden almamalarını öneririm. Gümüşte de mutlaka alım fırsatı olacaktır” ifadelerini kullandı.

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Altın ve dolardaki düşüşlerin devam etmesi durumunda piyasaların Fed ve ardından Merkez Bankası (TCMB) faiz kararlarına odaklanılacağını belirten İslam Memiş, “Uzun vadeli yatırımcılar bu süreçleri değerlendirebilir” dedi.

Fed'in olası faiz artırım kararının kripto paralarına çok etkisi olmayacağını belirten Memiş, şunları söyledi: “Ben kripto paraların 44-45 bin dolar aralığına hatta 50 bin dolara kadar yükseleceğini düşünüyorum. Çünkü Fed istediğini aldı. 50 baz puanlık bir artırma gidecekken 25 puan baz puanlık bir artırıma gidecek muhtemelen. Dolar endeksi 99 seviyesini gördü. Fed burada da istediğini aldı. Fed için problem yok. Yılda 4 kez 25 baz puanlık faiz artırımları yapabilir ancak genel tabloda piyasalarda şok havası olmayacak beklentilerin satın alındığı bir tablo ortaya çıkacak." .