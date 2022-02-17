İslam Memiş uyardı: Altını tahtından edecek

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş 'Saat 14:00’de TCMB’nin faiz kararı var. Burdan da sürpriz bir karar beklemiyorum' deyip altın ve gümüşle ilgili flaş uyarı ve tahminlerde bulundu. Memiş, 'Gümüş 2022'de altını tahtından edecek' dedi.

Yurtiçi piyasalarda dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise, "Saat 14:00'de TCMB'nin faiz kararı var. Burdan da sürpriz bir karar beklemiyorum" deyip altın ve gümüşle ilgili yeni uyarı ve tahminlerde bulundu.

İşte ünlü ekonimst İslam Memiş'in altın, dolar ve gümüşle ilgili uyarıları...

- Son alım fırsatını vermeden yıl içinde öngördüğüm yükselişin başlamasını beklemiyorum. Ancak zaman daraldı. 1-2 hafta içindeki geri çekilmeli son düşüş olarak göreceğim.

- Her ne kadar faiz artırım sürecini başlatsa da enflasyon süreci çok sancılı olacak. 2021'de manipüle edilen emtiaları 2022'de tutamazlar. Çünkü başka yalan kalmadı.

2022'de gram altın 1450 lira olacak

- 2022 yılı için öngördüğüm ons altında 2.150 dolar, gram da 1.450 lira... Ons gümüşte 40 dolar gramda 20 lira seviyelerinde değişiklik yoktur.

- 1-2 hafta içindeki öngördüğüm geri çekilmeleri son fırsat olarak yorumlayacağım. Ve 1-2 hafta içindeki düşüş öngörüm devam ediyor.

Gümüş altını tahtından edecek

- Özellikle gümüşün 2022'de yine altına kıyasla daha fazla değerleneceği öngörümü anımsatmak isterim. Gümüşün 2022'de altını tahtından eden bir fiyatlama ile yılı tamamlamasını bekliyorum. .