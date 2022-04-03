İslam Memiş uyardı: Altında sakın bunu yapmayın

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın ve dolar hakkında uyarılarda bulundu. Memiş altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara dikkat çekerek, '900 lira üzerinde gram altın almam' dedi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş öncelikle dolar kurunda yaşananlara dikkat çekerek yatırımcıları uyardı.

Piyasa uzmanı ünlü ekonimsit Memiş, şu ifadeleri kullandı:

“Dolar/TL kurunda büyük medet ummayın. Aşağıda 14,30 yukarıda 14,80 seviyesi var. Bu bant aralığını takip ediyoruz. Euro/TL kuru 16 – 17 bant aralığında fiyatlanırken euro/dolar paritesi 1,1166 seviyesine yükselerek toparlandı. 1,08 seviyesini değerlendirenleri tebrik ederim."

GRAM ALTINA DİKKAT

Ünlü ekonomist Memiş alın fiyatlarında yaşanan gelişmelere de değinerek yatırımcıları uyardı.

İslam Memiş, "Gram altın 893 seviyesine kadar gerilerken bugün 914 seviyelerine yükseldi. 900 lira üzerinde gram altın almam. Yine hatırlatıyorum kademeli alım için 850-900 alım daha mantıklı. Gram altında 900 lira, gümüşün gramında 12 liranın üzerinde almam. Aşağı sarktığında yüzde 25 şeklinde kademeli alırım sözümü unutmayın. Ons altında 1.900 dolar, ons gümüşte 25 dolar üzerinde almam. 1.900 dolar ve 25 dolar altına sarktığında yüzde 25 şeklinde kademeli alırım. 2. yüzde 25 için hazır mısınız?” dedi. .