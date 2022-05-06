İslam Memiş uyardı: Altın ve dövizle borçlanmayın

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 'Küresel piyasalarda ciddi bir kaos ve belirsizlik var. Duygularınızla değil mantığınızla hareket edin dövizle altınla borçlanmayın.' uyarısında bulundu.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Youtube kanalından yayınlanan videosunda Ramazan bayramı nedeniyle perşembe günü açılan piyasaları değerlendirdi. İşte İslam Memiş'in yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizdiği o açıklamaları:

DOLAR

"Dolar TL 14.80 lira seviyesinde. Kalıcı olacağını zannetmiyorum, yukarı doğu kur atakları beklediğimi daha önce de ifade etmiştim. Aynı öngörüm sürüyor."

EURO

"Euro TL 15.73 lira seviyesinde, doları takip etmeye devam ediyor. Bu düşük rakamların kalma ihtimalini zayıf görüyorum. Özellikle euro dolar paritesi 1.0490 seviyesindeyken alım fırsatları doğurdu."

EURO DOLAR PARİTESİ

Euro dolar paritesi sert düşüş ve dolar tarafnıdaki stabil durum euro ve sterlin bazında alım fırsatları verdi ve halen bana göre vermeye devam ediyor. 1.0615 seviyesinde şu an toparlandı ama yeterli değil. 1.11 seviyesine görmüştü daha önce.

GRAM ALTIN

"Gram altın 903 lira şu anda ama makas aralığından dolayı ne bankalardan ne de kapalıçarşı piyasasından gram altın almak imkansız. 880 lira seviyesi destek seviyesiydi, toparlandı yukarı yönlü hamlelerin devam edeceğini düşünüyorum. Temmuz ayında pik seviyeleri göreceğiz."

ONS ALTIN

"Ons altın 1900 dolar seviyesinde. 1850 dolar seviyesine kadar geri çekilme vardı, FED fiyatlaması vardı. Bu düşüşlere kanmamak gerektiğini ifade ettim. Aynı öngörüm devam ediyor. Halen düşük hızlı bir toparlanma beklediğimi söyleyebilirim."

GRAM GÜMÜŞ

"Gümüş gram ise 11 lira seviyesinde. O da altın gibi makas aralığından dolayı almak imkansız. 11.30 liradan ancak alım yapabildiler."

ONS GÜMÜŞ

"23.18 dolar gümüşün ons fiyatı, toparlanma yetersiz yukarı doğru hareketlerin devam edeceğini düşünüyorum."

BRENT PETROL

"Brent petrol 111 dolar seviyesinde. Bir toparlanma var, bakalım yeniden 116 dolar seviyesi görülecek mi. Çünkü 116 dolar seviyesi kırmızı bir çizgi. Yukarı yönlü kırılırsa 120 dolara kadar devam edeceğini görürüz."

BITCOIN

"Bitcoin tarafında ise bir miktar toparlanma var. 39675 dolar seviyesinde. 43 bin dolar seviyesine kadar da bu toparlanmanın devam edeceğini tahmin ediyorum."

STERLİN

"Sterlin TL kuru 18.58 lira seviyesinde. Düşük rakamlar devam ediyor. 19 lira seviyesinin altındaki rakamların alım fırsatı olduğu yönünde düşünüyorum."

STERLIN DOLAR PARİTESİ

"Sterlin dolar 1.2567 seviyesinde. Burada da bir miktar toparlanma var. Ama yetersiz. 1.37 seviyesini görmüştü. Aşağı yönde kırıldı."

DOLAR ENDEKSİ

"Dolar endeksi 102.64 seviyesinde. Powell'ın açıklamalarından sonra bir miktar gevşeme var. Bir miktar daha devam edebilir.

Küresel piyasalarda ciddi bir kaos ve belirsizlik var. Duygularınızla değil mantığınızla hareket edin dövizle altınla borçlanmayın." .