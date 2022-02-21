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TIMETURK / EKONOMİ / İslam Memiş: Ukrayna-Rusya gerilimi sürerse altın fiyatları o seviyenin üzerine kadar gelebilir

İslam Memiş: Ukrayna-Rusya gerilimi sürerse altın fiyatları o seviyenin üzerine kadar gelebilir

CNN Türk yayınında altın fiyatlarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda buluna Altın ve Para piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 'Rusya-Ukrayna arasındaki savaş riski sürdüğü müddetçe gram altının TL fiyatı da yükselişini 1000 lira seviyesinin üzerine kadar devam ettirebilir diye tahmin ediyorum' dedi.

58 Dakika Önce
2022-02-21 11:22:07
İslam Memiş: Ukrayna-Rusya gerilimi sürerse altın fiyatları o seviyenin üzerine kadar gelebilir

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş gerilimi sürerken, altın kurunda da dalgalanmalar meydana geliyor.

Altın ve Para piyasaları Uzmanı İslam Memiş, CNN Türk yayınında altın fiyatlarına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı ve şunları söyledi:

-Geçen hafta 1850 dolar seviyesinden haftaya başlayan altın ons fiyatı Rusya Ukrayna gerginliği nedeniyle 1902 dolar seviyesine kadar yükseldi.

-Gram altın 805 lira seviyesinden haftaya başlamıştı yükselişini 835 lira seviyesine kadar devam ettirdi.

-İki ülke arasındaki gerilim altın fiyatlarında yükselişi de beraberinde getirdi. Peki Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin her iki senaryosu da değerlendirildiğinde altın kurunda ne gibi değişimler ortaya çıkabilir?

"Gram altın 1000 lira üzeri..."

-Tabi ki savaş çıktığı gibi başta altın gibi emtiyalarda agresif yükselişler göreceğiz. Bu kaçınılmaz olacak. Gram altın TL fiyatı da yükselişini 1000 lira seviyesinin üzerine kadar devam ettirebilir diye tahmin ediyorum.

-Altın fiyatlarındaki değer artışları, aynı 2020 ve 2021 yıllarında olduğu gibi 2022 yılında da yoluna devam edecektir diye tahmin ediyorum. Savaş riski ortadan kalkarsa evet tekrar bir gerileme görebiliriz

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