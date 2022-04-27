İslam Memiş, 'Tuzak fiyatlanma var' deyip, yatırımcıları uyardı

Kafa karıştıran altın fiyatları için uzman isimİslam Memiş çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Memiş,'Emtia fiyatlarındaki hızlı yükselişlerde panik olmayın. Sabırla beklemenizi tavsiye etmiştim. Tuzak fiyatlama var. Yüksekten mal satıyorlar' uyarısında buundu.

Altın fiyatlarındaki dalgalanma yatırımcıların kafasını fazlasıyla karıştırdı. Bu düşüş bir alım fırsatı mıydı? Elinde altını bulunanlar ne yapmalı, altın almalı mı satmalı mı? Bu sorulara Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yanıt verdi.

İşte İslam Memiş'in açıklamaları:

-Bayram öncesi haftadayız. Emtia fiyatlarındaki hızlı yükselişlerde panik olmayın. Sabırla beklemenizi tavsiye etmiştim. Tuzak fiyatlama var. Yüksekten mal satıyorlar.

-Nisan ayı final ayıdır. Mayıs ayı ile birlikte küresel piyasaya odaklanacağız. Mayıs ayında ciddi kargaşa ile karşı karşıya kalacağız. Temmuz ayında zirve seviyeleri göreceğiz.

-Dolar endeksi 100 seviyesinin üzerinde. Dolar endeksi yükselmesine rağmen doların baskılanması düşük kalması sabit kalması ne anlama geliyor. Dolar kurunun halen 14.75 de olması...Benim tezim şu. Dolar endeksi yükselmeye devam ediyor dolar sabitlendiği için hali ile içerde dolar kurunda kıpırdama görmüyoruz. FED'in kararından sonra yaşanabilecek teknik düzeltmeler eşittir doların daha da düşeceği anlamına gelmiyor.

-Bence FED sonrası piyasalarda tuzak oluşacak. FED ezberi bozulacak. FED'in fiyatlaması bugünden başladı. Dolar endeksi yükseldi ons altın, ons gümüşde petrol de düşüşler gördük.

-Benim nazarımda 25 dolar seviyesi üzerinde gümüş alınmaz, 900-1000 lira aralığında gram altın alınmaz. Ben sık sık uyarıları yaptım düşük rakamlar gelecektir.

-Mayıs-Haziran ayında sizi pik noktalara hazırlayacağım. Yeni direnç seviyeleri olacak. Gram altının 900 lira seviyesinin altına düştü, gümüşün gram fiyatı geriledi.

-900 lira seviyesinin altı altın için alım fırsatıdır. Uzun vadede zarar edilmez. Bundan sonraki süreçlerde altın veya gümüş alan zarar etmez.

-Benim elimde TL olsa dolar almam. Dolar yükselecek ama Euro ve sterlinin daha çok getirisi olacak.

İslam Memiş, 'üzücü haberi' duyurdu

Öte yandan İslam Memiş, dolar kuru, altın ve gümüş fiyatları özelinde yorum ve değerlendirmeler yaptığı Youtube yayınında sevenlerini üzen bir haberi de takipçileriyle paylaştı.

Bayram boyunca yok

İslam Memiş babasının yoğun bakımda ve bilincinin kapalı olduğunu belirterek bu nedenle memleketi Ordu'da olduğunu bayram boyunca da burada olacağını belirtti.

Annesinin 5 yıl önce vefat ettiğini söyleyen İslam Memiş babasının yanında olacağını ve bir süre video çekemeyebileceğini söyledi.

Takipçileri ise İslam Memiş'e geçmiş olsun mesajlarını ve dualarını iletti.

İslam Memiş şunları söyledi:

“Memlekette Ordu'dayım. Babamın rahatsızlığından dolayı aranızda olamayabilirim. Bir anda ortadan kaybolabilir. Belki 1 hafta 10 gün benden haber alamazsanız merak etmeyin. Bayrama kadar buradayım ve bayramı da burada geçireceğim çünkü babam yoğun bakımda. Geçmiş olsun dilekleri ileten arkadaşlar oldu. Allah razı olsun. Rabbim size, ailenize, annenize, babanıza, sevdiklerinize hayırlı, bereketli, güzel, onurlu, çok nezih bir hayat nasip etsin. Sevdiklerinizle hem dünyada hem ahirette güzel ömürler nasip etsin.

Benim annem 5 yıl önce vefat etmişti. Elimde bir babam kaldı. Babam da yoğun bakımda. Bilinci tamamen kapalı. O yüzden zor günler geçiriyoruz, bekliyoruz haberini. Ömür, nasip, kısmet bu işler. Bu kadar yoğunluğa rağmen bu kadar farklı duygulara rağmen ben hazır vaktim varken, yapabileceğim bir şey yok yoğun bakım kapısında, evdeyim. Eve geldim. Yanınızda olmak için gayret gösteriyorum. Önemli olan insanlara, insanlığa faydalı olmak. Önemli olan verilmiş olan sözleri tutmak. Anneme söz vermiştim. Size söz vermiştim. Siz rahat olun işinize bakın. Finansal piyasalar para pul kısmında ben size dilim döndüğünce aklıma geldiğince anlatırım diye… Hak neyse onu yaşıyoruz. Kim bilir daha neler göreceğiz. Şimdiden tekrar hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar diliyorum. Allaha emanet olun.” .