DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ben ihalelere imza atmam, yalancılığını ispat ettin
15 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yarın
Uluslararası öğrenciler, Türkiye'nin ihracatına katkı sağlamayı amaçlıyor
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Yarın son gün
Bu köyde her 4 kişiden biri doktor!
Ali Babacan, ata bindiği fotoğrafı paylaştı: Benzin fiyatlarını görünce biz...
MSB sözleşmeli er alımı ne zaman 2022?
MEB'den 13 Maddelik Ek Ders Yazısı! Ek Dersler Artırımlı Ödenecek!
Yeni teknoloji trendleri eğitim sempozyumunda tanıtıldı
Ataması yapılmayan Murat öğretmen intihar etti!
Yunan Parlamentosu'nda 'Türk maskesi' tartışması
Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısı bir ayda yüzde 70 arttı
Hartum’un merkezinde gösteriler yasaklandı
İslam Memiş: 'Türkiye’den tüm dünyayı şaşırtacak sürpriz bir karar gelebilir'
Emeklilerin en çok yaşadığı iller belli oldu

TIMETURK / EKONOMİ / İslam Memiş: 'Türkiye’den tüm dünyayı şaşırtacak sürpriz bir karar gelebilir'

İslam Memiş: 'Türkiye’den tüm dünyayı şaşırtacak sürpriz bir karar gelebilir'

FED kararları sonrası kripto piyasasının çöktüğünü hatırlatan Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Türkiye'nin kripto para yatırımlarına vergi getireceği iddialarıyla ilgili konuştu. Memiş, 'Türkiye’den tüm dünyayı şaşırtacak sürpriz bir karar gelebilir' dedi.

2 Saat Önce
2022-01-30 13:08:19
İslam Memiş: 'Türkiye’den tüm dünyayı şaşırtacak sürpriz bir karar gelebilir'

Yaptığı doğru tahminlerle ilgi odağı haline gelen altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kripto paralarla ilgili ilginç tahminlerde bulundu.

Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) kararları sonrası kripto piyasasının çöktüğünü hatırlatan İslam Memiş, Türkiye'nin kripto para yatırımlarına vergi getireceği iddialarıyla ilgili konuştu.

Memiş, "Türkiye'den tüm dünyayı şaşırtacak sürpriz bir karar gelebilir" yorumunda bulunarak yatırımcıları uyardı.

"Bundan sonra şubat ayına odaklanacağız" diyen ünlü ekonomist İslam Memiş, "FED'in Şubat ayı toplantısı kararlarına göre yatırımcılar kripto para piyasasına tekrar geçebilir. O psikolojik direnç seviyesi olan 40 bin dolar seviyesi üstünde ataklar görebiliriz diye tahmin ediyorum" dedi.

Hükümetin, kripto paralarla ilgili vergilendirmeyi ön planda tutacağını belirten İslam Memiş, "Aracı kurumlara yasal düzenleme getirerek bir şeyler yapmaya gayret gösteriyorlar. Bu vergilendirme işlem yapanlar ve diğer yandan da aracı kuruluşlar için olacaktır diye düşünüyorum. Kazancın olduğu yerde her zaman vergilendirme olur. Dolayısıyla burada bir kazanç olduğu için devlet buradan bir şeyler alacaktır" diye konuştu.

Kripto paralara vergi gelir mi?

Yüzde 40 vergilendirme olacağı iddiaları için "Bu tarz kulaktan dolma bilgilerle yorum yapmayı yanlış buluyorum. İlk ağızdan bunları duymak bence çok daha sağlıklı" diyen İslam memiş, "Hükümetin bu yılın ilk yarısına gelmeden kripto para piyasası ile alakalı, metaverse ile alakalı daha doğrusu bu dijital sistemle ilgili yeni ve güzel adımlar atacağını tahmin ediyorum." dedi.

"Güzell hamleler olacak"

İslam Memiş, hükümetin atacağı kripto para adımlarıyla ilgili şunları söyledi: "Özellikle tüm atılan bu adımlar ve hazırlıklar kamuoyu ile sık paylaşılmasa bile diğer gelişmiş ülkeleri bence hayrete düşürecek ve bence güzel hamleler olacaktır. Perdenin arkasındaki çalışmaları önemsiyorum."

"Türkiye sürpriz bir çıkış yapabilir"

"Milli ve yerli bir dijital para çıkma olasılığı olduğunu düşünüyorum. Az önce dediğim gibi yılın 2.çeyreğinde bu kararlar açıklanabilir. Ben yatırımcılar ve ülkenin kariyeri açısından olumlu şeyler yapılacağını düşünüyorum. Yasakçı değil aksine bu piyasada Türkiye sürpriz bir çıkış yapabilir. Türkiye'den tüm dünyayı şaşırtacak sürpriz bir karar gelebilir." .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş