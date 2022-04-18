İslam Memiş'ten yeni tavsiyeler! 'Ben olsam dolar ve altın yerine şu iki parayı alırdım'

18 Nisan (bugün) 2022 haftasına altın yükselerek, dolar ise baskılanmış vaziyette yatay seyirde başlarken, euroda düşüş sürüyor. 'Ben olsam bu fiyatlardan dolar ve altın almaz, euro ve sterlin alırdım' diyen altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Haziran ayından sonra kıtlık olacağı uyarısı yaptı.

Serbest piyasada gram altın 938 liradan, çeyrek altın bin 508 liradan satılıyor. Altının onsu ise bin 993 dolar... Dolar 14.65 liradan satılırken, Euro 15.81 liraya gerilemiş durumda..

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki son hareketliliği değerlendirip, "Elimde TL olsa altın da almam dolar da" dedi.. İslam Memiş, "Haziran ile Eylül arasında kıtlık olacak" dedi... İşte piyasalardaki son durum ve İslam Memiş'in uyarıları...

Kağıt para alacaksam dolar almazdım!

Dolar kurunda baskılanma var, yakında yukarı yönlü bir atak olabilir…. Ama Euro-Dolar paritesine baktığımızda euro daha fazla değer kaybediyor… Ben bir ülkenin kayıt parasına yatırım yapacak olsaydım bunun adı dolar olmazdı… Ben bu şartlarda daha fazla düştüğü için euro alırdım…

Altın almayı tercih etmem

Altının onsunda belki 2000 dolar tekrar test edebilir… Ancak, ben bugünkü koşullarda ne ons altın ne de gram altın almayı tercih etmem…

Gram altın yıl içinde 1450 TL olacak ama...

Altın yıl içinde yükselecek mi? Tabii ki yükselecek… Gram altında 1450 TL'yi beklemeye devam edeceğim… Ancak ben bu seviyeden alım yapmanın uygun olacağını düşünmüyorum…

Altın yerine Euro ve Sterlin alırdım

Bu haftaya yükselişle başlayan bir ons altın var… Ben elimdeki TL ile bu fiyattan gram altın alır mıyım, elimdeki dolarla ons altın satın alır mıyım?.. Ben olsam almazdım… Onun yerine Euro ve Sterlin alırdım…

'Altın ve dolar almam, euro ve sterlin alırım'

Merkez Bankasının faiz kararlarını da eleştiren İslam Memiş, "2020 yılında Merkez Bankaları Covid-19 nedeniyle art arda faiz indirimi yapmıştı. Biz ise tam tersi faiz artırımı yapmıştık. 6 aydır dünya faiz artırırken biz faiz indirme sürecine girdik" dedi. Memiş kanalındaki videoda şu değerlendirmeleri yaptı:

- Bakalım bu işin sonu ne olacak. Aslında TL'deki değer kaybı neyin ne olduğunu gösteriyor. Yani zamanında yanlış uygulanan bir politika vardı ve ısrarla TL'ye karşı pozisyon alıp buna devam ettiler. Halbuki şu anda döviz kurunun sabitlendiğini, baskı altında tutulduğunu göz önünde bulundurursak yastık altındaki altın ve dolarla ilgili finansal araçlar açıklayan ve bunlarla devam edeceğini söyleyen bir sistem karşımızda var.

Kıtlık ekonomisi olacak

- Aylar öncesinde söylemiştim, nisan ayındaki düşüşler son

düşüşlerdir. Mayıs ve haziran ayında hızlı ataklar görebiliriz. Nisan ayındaki bu stabil durum mayıs ve haziran ayı öncesi yatırımcısına alım fırsatı sunuyor. Nisan ayından sonraki süreçlerde enflasyonun daha çok konuşulacağı, haziran ile eylül ayları arasında tüm dünyanın konuşacağı kıtlık ekonomisi olacak. 2020'de uyarmıştım tekrar paylaştım. Mayısta da başlayabilir ama çok konuşulmaz.

Alım gücünüzü enflasyona karşı korumanız gerekiyor!

- Haziran ayından itibaren bütün dünya hiperenflasyonu ve kıtlık ekonomisini konuşacak. Gıdaya ulaşım, alım gücünün azalması gibi birçok manşetler görmeye başlayacak. Bu öngörümde değişiklik yok, alım gücünüzü enflasyona karşı korumanız gerekiyor. Altın, gümüş, döviz alırsınız fark etmez. Enflasyon artmaya devam edecek. Malın değeri artacak, paranın değeri düşecek." .