İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Sert düşüşlere dikkat

Savaşın ve enflasyonun piyasalarda ciddi baskı oluşturduğunu kaydeden Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, elinde altın, gümüş veya dolar gibi yatırım aracı bulunduran yatırımcıların paritelerdeki sert düşüşleri kaçırmaması gerektiğini belirtti.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve petrol fiyatlarındaki yükselişe karşı ülkelerin müdahale edebileceği konusunda yatırımcıları uyardı.

Ünlü ekonomiste göre bu hafta yurt içi piyasalarda merkez bankası odaklı gelişmeler takip edilecek. İslam Memiş özellikle dolar kurundaki artış karşısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alacağı önlemlerin izlenmesi gerektiğini belirtti.

“PETROLE MÜDAHALE GELEBİLİR”

İslam Memiş, ABD enflasyon verisi ve Avrupa merkez bankalarının kararlarının oldukça önemli olduğunun altını çizerek, genel olarak oldukça yoğun ve belirsiz başlayan bu hafta petrol ve altın fiyatında yaşanan yükselişe dikkat çekti. Bu yükselişlerin ülke ekonomileri için risk taşıdığını ifade eden İslam Memiş, petrol fiyatlarında yaşanan bu aşırı agresif yükselişle birlikte bir müdahale gelmesinin söz konusu olabileceğini belirtiyor.

ONS ALTIN İÇİN 2150 DOLAR SESLERİ

İslam Memiş'e göre yaklaşık iki yıl önceki fiyatlamaların içinde manipülasyon, spekülasyon, jeopolitik riskler gibi birçok etken bulunuyor. Piyasalardaki agresif yükselişlerin sağlıksız olduğunu düşünen Memiş, altın fiyatlarına ilişkin olarak, “Her ne kadar 2022 yılında 2150 dolar ons altında, 1450 lira gram altında, 40 dolar gümüşün ONS fiyatında, 20 lira gümüşün gram fiyatında öngörümüz olmuş olsa da bu fiyatlamalar zamansız ve sağlıksız olduğu için yatırımcısının dikkat etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“SERT DÜŞÜŞLER GÖRÜLEBİLİR”

Ünlü analist Memiş, elinde altın, gümüş veya dolar gibi yatırım aracı bulunduran yatırımcıların paritelerdeki sert düşüşleri kaçırmaması gerektiğini belirtti. Mevcut fiyatlamaların ve emtia fiyatlarındaki bu agresif yükselişlerin aslında geçici bir yükseliş olduğunu söyleyen analistbu sert yükselişlerin devamında sert düşüşler de görülebileceğini kaydetti.

“KRİPTO PARADAKİ DÜŞÜŞLER KALICI DEĞİL”

Değer kaybeden euro/dolar paritesi ve İngiliz Sterlin paritesinde de tekrar yukarı yönlü hareketler görülebileceğini söyledi. İslam Memiş, altının değer kazandığı durumlarda kripto para piyasasında sert düşüşler görüleceğini belirterek, bu süreç itibariyle kripto paralarda yaşanan değer kayıplarının kalıcı olmayacağını da sözlerine ekledi. .