İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Puslu havanın dağılmasını bekleyin

Yatırımcılara sakin olmalarını ve varlıklarını satmamalarını öneren ünlü ekonomist İslam Memiş, yeni alım fırsatlarının geleceğini belirterek, “Puslu havanın dağılmasını beklemek gerekiyor. Arkasından Amerikan Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararlarına bakmak gerekiyor' dedi.

İslam Memiş, piyasalardaki son durumu yorumladı. Belirsizlik vurgusu yapan Memiş, TGRT Haber'e yaptığı açıklamada yatırım araçlarının beraber yarıştığı bir durum olduğunu vurguladı.

Piyasalardaki tüm yatırım araçlarının yukarı yönlü hareket etmesini değerlendiren Memiş, bunun nedenlerini şöyle açıkladı:

“2021'de 2022 yılı için tüm yatırım araçlarının birlikte hareket edeceği ve yarışacağı bir yıl olacağını söylemiştik. Manipülasyon piyasası oluştuğundan yatırım araçlarının beraber yarıştığı bir durum meydana geldi. Bu da yatırımcıların kafasını karıştırıyor. Dolar yükseliyor, dış borsalarda satışlar var, partiler diplerde, altın yükseliyor. Ciddi bir belirsizlik var.”

KRİPTO PARADAKİ DEĞER ARTIŞININ SEBEBİNİ AÇIKLADI

Memiş, kripto paralardaki yüzde 8'lik değer artışının nedenini açıkladı. ABD Devlet Başkanı Biden'ın kripto paralarla ilgili kararları da içeren kararnameyi imzalamaya hazırlanması olduğunu söyledi. Biden tarafından kripto paralarla ilgili kararnamenin şubat ayında imzalanmasının beklendiğini belirten Memiş, bunun Rusya'nın Ukrayna operasyonundan dolayı ötelendiğini belirtti.

“HAFTALIK AYLIK DALGALANMALAR OLABİLİR”

Memiş, kripto para konusunda şunları söyledi:

“Kripto para yatırımları geniş bant aralığında konumlandırılmalı. Manipülasyon piyasasında yatırımcıların yükseliş ya da düşüş trendine girmemesi gerekiyor. 32 bin ile 52 bin dolar aralığında gelen haber akışlarına göre sert yükselişler ve sert düşüşler olabilir. Hem günlük hem haftalık hem de aylık anlamda dalgalanmalar olabilir.”

ALTIN FİYATLARINI DEĞERLENDİRDİ

Son haftalarda başta altın, gümüş, bakır, nikel, platin gibi değerli metallerde agresif yükselişler olduğuna dikkat çeken Memiş, “Yeni rekorlar gelebilir. Yükselişler bana 2020 yılında Covid-19 süreci dönemlerini hatırlatıyor. O zaman ons altın 2 bin 70 dolar seviyesine gelmişti, herkes 3 bin dolar seviyesine geleceğini düşünürken 1678 dolar seviyesine düşmüştü. Yeni zirveler konuşuluyor. Yeni zirveler için yükselişlerin kademeli yükselişlerin haftalık bazda kalıcı olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Memiş, yıl içinde gram altın fiyatlarını 1450 TL, ons altın fiyatlarının ise 2 bin 150 dolar seviyesinde olacağı tahmininin halen geçerli olduğunu belirtti.

YATIRIMCILARA UYARI

Yatırımcılara sakin olmalarını ve varlıklarını satmamalarını öneren Memiş, yeni alım fırsatlarının geleceğini belirterek, “Puslu havanın dağılmasını beklemek gerekiyor. Arkasından Amerikan Merkez Bankası faiz kararına ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararlarına bakmak gerekiyor. Gram altın fiyatının 900 TL altına sarkması güçlü bir ihtimal. Şahsen alım için beklemenin daha sağlıklı bir karar olacağını düşünüyorum. Ons altında da 2 bin dolar altına sarkmalar olacak. Bir şey sürekli yükselmez. Birkaç hafta sabırla bekleyiniz. Yüksek fiyatlardan alanlar düşük fiyatlardan da almak isteyecektir” dedi. .