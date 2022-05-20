İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: 'Kısa vadede kâr satışı yapmak için satmayın'

'Temmuz ayında gram altın bin lira' diyen para ve altın uzmanı İslam Memiş, altının önümüzdeki hafta kâr satışı düzeltmesi yapabileceğini belirtip, 'Kısa vadede kâr satışı yapmak için altınınızı satmayın' uyarısında bulundu.

Para ve altın uzmanı İslam Memiş, yükselen altın fiyatlarını kar satışı yapmak için fırsat olarak görenleri çektiği son Youtube videosu ile uyardı.

İslam Memiş, altının önümüzdeki hafta kar satışı düzeltmesi yapabileceğini belirtip, 'Kısa vadede kar satışı yapmak için altınınızı satmayın' uyarısında bulundu.

İşte İslam Memiş'in öngörüleri:

Altında haftaya kar satışı olabilir

Bu haftalık süreçteki dalgalanmalar geçici. Önümüzdeki hafta kar satışıyla hafif gerileyen bir altın olacak. Ancak Haziran ayı itibariyle bir boğa piyasası göreceğiz. Dolarda teknik olarak yaşanacak düzeltme hareketleri altının gram fiyatına yansır, bu da 'düşüyor satalım' korkusunu gündeme getirmemeli. Birincisi makas aralığı var. Ekranda gördüğünüz rakamların üzerinde alacağınız için burdan satarak yeniden yerine koyarım mantığını unutun. Kolay satarsınız ama makas aralığından dolayı kazanmadan belki de zararına yerine koyabilirsiniz. Kısa vadeli bu süreci değerlendirmek için konuşuyorum.

Altını satan büyük risk almış olur

Bir aydır kısa vadeli işlem yapanlara şu uyarım vardı. Kısa vadeli işlem yapmak yok artık. Günlük veya haftalık bazda işlem yapıp kar etme piyasasını ortadan kaldırdılar. Tamamen çok büyük bir riske girmiş olursunuz. Makas aralığından dolayı bu piyasada tekrar işlem yapamadan zararına risk almış olursunuz. Benim kişisel tercihim günlük ve haftalık işlemleri bir kenara bırakmak. Haziran ve Temmuz aylarını bekleyerek, varlıklarımıza sahip çıkmak gerekiyor.

-Merkez Bankaları kontrollü bir şekilde bir dengelenme çabasında piyasaları manipüle ettiği için burda kısa vadeli işlem yaptırmayacaklar, kısa vadeli kimseye para kazandırmayacaklar. Burdaki dert yüksek enflasyon. Merkez bankaları çeşitli tedbirler alarak kendini korumaya alıyor. Hal böyle olunca yatırımcılar kısa vadeli aldım, sattım kar ettim modunu bir kenara bırakmalı. Böyle bir piyasa bırakmadılar.

Temmuz ayında gram altın bin lira

Nisan ayı final ayıdır, nisan ayından itibaren 900 lira seviyesinin altında altın göremeyeceksiniz. Nisan ayını final ayı olarak değerlendiren arkadaşlar nefsine mukayyet olsun Temmuz ayına kadar beklemeyi tercih etsin. Şu anda artık satışlar, düşüşler başlayacak öngörüm yok. Gram altını 900 lira altında alım yapanlar 940 lira oldu diye satarsanız yeniden yerine koyamazsınız. 30-40 liralar bir şey değil. Küçük hesaplarla işlem yapmayın. Temmuz ayında 1000 lira ataklarını göreceğiz. Benim nazarımda gram altında daha yükseliş başlamadı. Gram altın 1200 lirayı kırmadan gram altın yükselişte demeyeceğim.

Gıda kıtlığı geliyor

ABD, İngiltere Merkez Bankası başkanları ve Çin'deki yetkililer gıda krizine dikkat çekerek sonhabarda ciddi bir gıda krizi çıkacağını, ABD, Avrupa ve Asya'da ciddi bir gıda krizinden bahsettiler. Özellikle Çin tarafından büyük bir gıda krizi var. Çin'de vaka sayıları 2 milyonu aştı. Çin yetkilileri gıda tarafında problem yok deselerde koca bir yalan. Çin'de sonbaharda ciddi bir gıda krizi yaşanacak.

Köye gidin kışlık alın

Okullar tatil olunca herkes memleketine gidecek. Ekilebilir tarım arazilerine sahip çıkmak gerekiyor. Biz memleket olarak yaz tatilinde köye gittiğimiz zaman kışlık yiyeceklerimizi hazırlıyor, dolaba koyuyoruz. İşte bunun hazırlığını yapmak çok önemli. Kışlık erzaklarımızı biraz daha fazla hazırlayalım. Bu uyarımın nedeni sonbahardaki gıda krizi beklentisi. Sonbaharda gıda fiyatları bütün dünyada hiç ucuz olmayacak. Bana göre yapacağımız en önemli iş mümkün olduğunca tasarruf yapmak.