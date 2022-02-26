İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Bu fiyatlardan sakın almayın

Altın fiyatlarındaki son gelişmelere değerlendiren İslam Memiş, 'Ben bu fiyatlardan altın da gümüş de almam. Borsa değer kaybetti, kripto para çok ucuz, pariteler çok ucuz. Yatırımcı dip seviyelerine gerilemiş hangi enstürman varsa onu takip etmeli' ifadelerini kullandı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Para Üstü TV'ye önemli değerlendirmelerde bulundu ve şunları söyledi:

-Savaş fiyatlaması başladı ama geçtiğimiz 10 günde savaş söylemleri ile piyasalar manipüle edildi. Piyasaları ciddi anlamda gerdiler.

"Kaybedecekler"

-Doğal olmayan şöyle tepki vardı. Dolar endeksinin yükselmesi... 2022 yılında küçük yatırımcıyı oturtmayacaklar sürekli manipülasyon... Kısa vadede alt-sat yaparım diyenler bu yıl da zarar edecekler.2,5 aydır insanların yüzde 75'ini ucuz şekilde aldı ve kenarda onları uyardı kısa vadeli satış yapmayın. Benim gram altın TL'de beklentim 1450 lira ons altın 2150 dolar...

"Yatırımcı bunları takip etmeli"

-Buralardan altın, döviz alınmaz. Borsa değer kaybetti, kripto para çok ucuz, pariteler çok ucuz. Yatırımcı dip seviyelerine gerilemiş hangi ensturman varsa onu takip etmeli.

-Hep yükselirken bir şey alma hedefi var. Gram altın 800 liraya gelsin ilgilenmez ama 1000 lira olsun koşa koşa almaya gider. Algı kırılmayacak sanırım. Söz konusu savaş operasyon sürecinin zamanı belli değil.

"10-15 gün sürebilir"

-Piyasalardaki belirsizlik 10-15 gün sürebilir. Dengesizlik var. Bu süreçte yatırımcısını uyardım parite, borsa ucuz bunlar dip...

-Gram altında yükseliş düşüşler göreceğiz sağlıklı fiyatlanma olmayacak. Ben bu fiyatlardan altın da gümüş de almam. 830 lira seviye üzeri gram altın almanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Beklentim 1450 lira gram altında. Suni yükselişler düşüyor.

-Maceralara gerek yok mal alınırken kazanılır. 830-810 seviyeleri beklenecek. Dalgalanma devam edecek satım seviyeleri olabilir ama TL ile değil. Parite ile olacak.

-TL ile işlem yapacaksanız dokunmayın. Gümüşün gram fiyatında yıl içinde 20 lirayı bekliyorum. .