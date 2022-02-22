İslam Memiş'ten yatırımcılara ''savaş'' uyarısı: Artık düşme ihtimali yok!

Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, Rusya tarafından alınan ayrılıkçıların yönetimini tanıma kararının dolar ve altına olan etkisini anlattı.

Dün akşam peş peşe flaş açıklamalar yapan Putin "Donbas'ta askeri karar dışında hiç bir kararı tanımadığını" belirterek, "Bu bağlamda, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını bir an önce tanımak için çok geç kalınmış bir kararı almayı gerekli görüyorum" diyerek tarihi bir karara imza atmıştı. Putin kameraların önünde Donbas'da ayrılıkçıların yönetimlerini tanıyan iki kararnameyi peş peşe imzaladı.

Yaşanan olaylar sonrası piyasalardaki hareketlenme ile ilgili açıklama yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Rusya-Ukrayna gerginliğinde Vladimir Putin, son noktayı koydu. Yani, savaş ve gelecek dönem ile alakalı jeopolitik risk kaçınılmaz oldu. Savaş fiyatlaması ile pozisyon almak gerek. Tüm ezberler bozulduğundan açıkta kalmamak gerek. Artık düşüş ihtimalini bitirdiler" ifadelerini kullandı.

İslam Memiş bu sözleri ile hem dolar kuru hem de altın fiyatlarında düşüş ihtimalinin kalmadığını belirtti.

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