DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Rusya'nın karar metninde ''2008'' detayı! 'Kopyala-yapıştır işgal'
Bülent Korkmaz kimdir? Kaç yaşında? Bülent Korkmaz Galatasaray hakkında ne dedi?
Başakşehir - Konyaspor maçı hangi kanalda? Başakşehir - Konyaspor maçı kadrosu açıklandı mı? Başakşehir - Konyaspor maçı hangi gün?
Üç Kuruş 15. bölüm tek parça izle | Üç Kuruş yeni bölüm (15.bölüm) fullHD
Kayserispor biletleri bitti mi? Kayserispor bilet alma! Trabzonspor - Kayserispor biletleri!
Rusya-Ukrayna savaşı çıkarda altın yükselir mi? Rusya-Ukrayna savaşında altın ne kadar yükselir?
Pekmez limon karışımı nasıl yapılır? Pekmez ve limon karışımının faydası nedir?
Putin'in Donbas kararı rubleyi de vurdu!
Taliban 4350 üyesinin görevine son verdi: 'Kötü insanları temizledik'
Rusya-Ukrayna savaşı çıkarsa dolar ne olur? Rusya-Ukrayna savaşında dolar yükselir mi, düşer mi?
Yasak Elma 132. bölüm tek parça izle | Yasak Elma yeni bölüm (132.bölüm) full HD
Zelenskiy, Erdoğan'la Putin'in kararını görüşecek
''Putin orduya 'Ukrayna'ya girin' emri verdi''
22 Şubat Salı altın fiyatları | Kapalıçarşıda altın ne kadar? Bugün altın ne kadar düştü?
Rusya Ukrayna savaşı başladı mı? Rusya neden Ukrayna'ya girdi? Rusya Ukrayna'yı İşgale başladı mı?

TIMETURK / EKONOMİ / İslam Memiş'ten yatırımcılara ''savaş'' uyarısı: Artık düşme ihtimali yok!

İslam Memiş'ten yatırımcılara ''savaş'' uyarısı: Artık düşme ihtimali yok!

Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, Rusya tarafından alınan ayrılıkçıların yönetimini tanıma kararının dolar ve altına olan etkisini anlattı.

2 Saat Önce
2022-02-22 08:43:06
İslam Memiş'ten yatırımcılara ''savaş'' uyarısı: Artık düşme ihtimali yok!

Dün akşam peş peşe flaş açıklamalar yapan Putin "Donbas'ta askeri karar dışında hiç bir kararı tanımadığını" belirterek, "Bu bağlamda, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını bir an önce tanımak için çok geç kalınmış bir kararı almayı gerekli görüyorum" diyerek tarihi bir karara imza atmıştı. Putin kameraların önünde Donbas'da ayrılıkçıların yönetimlerini tanıyan iki kararnameyi peş peşe imzaladı.

Yaşanan olaylar sonrası piyasalardaki hareketlenme ile ilgili açıklama yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Rusya-Ukrayna gerginliğinde Vladimir Putin, son noktayı koydu. Yani, savaş ve gelecek dönem ile alakalı jeopolitik risk kaçınılmaz oldu. Savaş fiyatlaması ile pozisyon almak gerek. Tüm ezberler bozulduğundan açıkta kalmamak gerek. Artık düşüş ihtimalini bitirdiler" ifadelerini kullandı.

İslam Memiş bu sözleri ile hem dolar kuru hem de altın fiyatlarında düşüş ihtimalinin kalmadığını belirtti.

Başlıksız-3_17

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş