İslam Memiş'ten yatırımcılara net uyarı: Altın bu seviyenin altına düşmez!

Altın ve para piyasaları uzmanı, ekonomi yazarı İslam Memiş, YouTube kanalında yeni açıklamalarda bulundu.

YouTube kanalında yatırım araçlarına yönelik değerlendirmelerde bulunan Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altının 950 liranın altına inmesinin zor olduğunu ifade etti.

İslam Memiş, "TL'de bekleyenlerin ciddi fırsatlar bulduğunu gördük. Gün içinde yaşanacak düşüşlerin alım fırsatı yaratacağını, satılan varlıkların yerine koyulabileceğini ifade ettim. Dolar TL 16.07'ye kadar, gram altın 950'ye kadar gerilemişti. Tekrar toparlandı, dün de direnç seviyesini zorladığını gördük" ifadelerini kullandı.

Memiş, borsa için, "BİST 100 2490 puanda kapandı, satıcılı ancak borsada ben ralli beklentimi, yeni zirve beklentimi sürdürüyorum. Borsa tarafındaki geri çekilmeler yeni rallilerle yükseliş trendini devam ettirebilir diye tahmin ediyorum" dedi.

Dolardaki gün içi hareketlilik ve makas aralığı için uyaran Memiş, "Dolar TL 16.65'te. Gün içinde 16,56 - 16.76'yı takip edeceğim. Geniş bant aralığı yeniden gündemde. Bu haftada biraz günlük bazda, haftalık bazda geniş bant aralığına, makas aralığına dikkat etmek lazım. Her sert geri çekilmeden sonra makas aralıklarının bankalarda açık olduğunu görüyoruz. Gün içindeki dalgalanmalar makas aralığının açılması anlamına geliyor. Bugüne kadar uyarıları dikkate almayanlar, varlıklarını yerine koyacaksa ekranda gördüğü kurlara aldanıyor, geri çekilmesini bekliyor ancak bu makas aralığını göz önünde bulundurmuyor" diye konuştu.

Fiziki alım için konuşan Memiş, "Fiziki tarafta alım yapacaklar. Ekranda 16.65 dolar kuru. Bankadan 16.65'ten alamayacaksınız. Döviz bürosunda bu seviyeden alamayacaksınız. Biraz daha düşsün diye dibi aramamak lazım. Dibi benim dedem de bulamadı. Örnek verelim, 17 üzerinden satış yapmış, karşısında 16.65, 16.75 var, yine de tatmin olmayan arkadaşlar var. Nefsi iradesinin önüne geçmiş arkadaşlar var. Makas aralıklarını özellikle vurgulamak istedim" ifadelerini kullandı.

Dolara karşı euro ve sterlin öneren Memiş, "Euro tarafı dolara kıyasla daha ucuz kalıyor. Ben dövizciyim diyen arkadaşlar, yabancı para birimlerine yatırım yapacaksa ben gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim. Euro, sterlin dolardan daha alınabilir bir seviyede. Altın, gümüş almıyorum döviz alacağım. O zaman euro/dolar paritesinin gerilediğini bilmen lazım. Yani euro değer kaybetti" dedi.

Memiş, "Yıllık getiride TL karşısında en fazla gram altın kazandırmıştır, hatta yarınki videomda net rakamlarla izah edeyim. İkinci sırada borsa, üçüncü sırada euro, dördüncü sırada dolar vardı. Bu bilgiyi vermiş olayı" diye belirtti.

Gram altın yatırımcısına seslenen Memiş, "Gram altın TL şu an 973 lira seviyesinde. Ekrandaki fiyat. Makas aralığı açıldığı için 977 lira, 980 lira bu rakamlar. 970-980 aralığında karşılaşacaksınız. Biraz daha düşsün diyenler bunu göz önünde bulundurmalı. Pazartesi en iyi alan 950 ekran fiyatı varken, 960'tan aldı. 950 ve 1000 lira aralığı alınabilir seviye. Ben 1020'den satış yaptığımızda 950'den alabiliriz demiştim, şimdi kademe yapmak lazım, alım sürecini bitirmemiz gerekiyor. Farklı gelişme olur zaten devreye girerim. Tekrar satılabilir, destek seviyeleri şu kadar gerileyebilir diyebilirim. Bunlar da olabilir. 950'nin aşağısı zor gözüküyor, şu anki durum bunun uyarısını veriyor" diye konuştu.

Memiş, "Ons altın 1820 dolarda, baskı altında kalmay devam ediyor. Aşağıda 1810 dolar seviyesinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Bir haber akışı bekliyor ama neyi beklediğini tam olarak çözmüş değilim. Bütün varlıklarda bir sıkışma var, kırılma yok. Kırılsa belli olacak haber akışı ama yok" değerlendirmesinde bulundu.

Gram gümüş yatırımı için Memiş, "Gram gümüş 11.16 seviyesinde. 11.40'tan yerine koyacağız dediğim değer 11.16. Serbest piyasada yine 11.40 üzerinde. Banka üzerinden işlem yapanlar bu seviyeden işlem yapamaz. 12.04'ten satmıştık. Almak isteyenler, bana göre almalılar, yerine koyarak bu işi bitirebilirsiniz. Dolara kıyasla ons gümüşün çok çok ucuz, hatta bedava olduğunu düşünüyorum. En azından risk dağıtmak için gümüş çok düşük. Brent petrolün varil fiyatı 116 seviyesinde. Burada da bir sıkışıklık var. 106-116 bant aralığım. Üzerindeki ataklarda dış politikada gerginlikler var, altında iyimserlikler var. Kripto paralarda da ciddi bir gerilme var. Orada da iğneyi attı ve bekliyor. Burada bir trend yok. Hiçbir şeyde bir gerginlik yok. Piyasalar bundan sonra iki ay gerginlik istemeyecektir" diye ifade etti.

Memiş sterlin değerlendirmesinde ise, "Sterlin 20.37 seviyesinde. Sterlin de bana göre ucuz kalmaya devam ediyor. 20 seviyenin altına sarkmalar varsa, orta uzun vade bekleyecek varsa, güzel fırsatlar veriyor. Ben sterlini 25 liradan satmayı uygun bulan yatırımcıyım" dedi. .