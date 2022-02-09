İslam Memiş'ten yatırımcılara 'Kademe-Sepet-Uzun Vade' tavsiyesi

'Sepette paritelerin önemi, parite ile işlemin önemi her geçen gün artmaktadır. Yüzde 75’ini sepet yapanlar şanslı' diyen Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara 'Kademe-Sepet-Uzun Vade' tavsiyesinde bulundu.

"Gram üzerinden devam edenler yanlış yapar" diyen Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara, "Kademe-Sepet-Uzun Vade" tavsiyesinde bulundu.

Altın, gümüş ve bitcoin yatırımcısını uyaran Memiş, "Yüzde 75'ini almayan, sepeti öğrenmeyen, parite ile işlem yapmayan zarar edecek" dedi.

İslam Memiş'in son açıklamaları şöyle:

-Piyasalarda sıkışıklığın nedenini, bu hafta ABD'den açıklanacak enflasyon beklentisine bağlıyorum. Enflasyon Aralık'ta yüzde 7 idi, beklentim yüzde 7,3 civarında. Yükseliş devam eder ancak piyasaların vereceği tepki farklı olabilir! Yani, Fed başkanı ve üyeleri daha şahinleşir.

-Fed, 15 Mart'ta kadar söylemler ile piyasayı baskılamaya devam edebilir. Fed, 3 yıl öncesine dönerek sadece söylem gücünü artırır diye düşünüyorum. Ondan sebep altın ve gümüşün ons fiyatlarındaki düşüş öngörümü sürdürüyorum. Tek risk, Rusya-Ukrayna gerginliği.

"Gram üzerinden devam edenler yanlış yapar"

-Rusya-Ukrayna gerginliğinde bir gelişme olmazsa dolar endeksi toparlanmaya, onslar baskılanmaya devam eder. Gram üzerinden devam edenler yanlış, parite üzerinden gidenler doğru yapar. Tek ensturmanda bekleyen yanlış, sepet çeşitliliği yapan doğru yapar.

-Toparlayacak olursam, dolar Fed nedenli değerlenir ancak pariteler de bu süreci sessiz izlemez. Fed'de çok ses, paritelerde çok icraat olabilir. Sepette paritelerin önemi, parite ile işlemin önemi her geçen gün artmaktadır. Yüzde 75'ini sepet yapanlar şanslı.

"Altın, gümüş ve bitcoin yatırımcısı dikkat etmeli!"

-Bu yıl ile alakalı “altın ve kripto paralar beraber yarışır” tezimin bugün ilk atağını gördük. Bu hafta ise beraber gerileyeceğini, doların uluslararası piyasalarda değer artışına gireceğini takip edeceğim. Yani, altın, gümüş ve bitcoin yatırımcısı dikkat etmeli!

-Zamanında uyarıları dikkate alıp yüzde 75'lik alımını yapmamış “Alım için 720'yi bekliyoruz heee” diye maaşlı elemanı muamelesi yapıyor uyanık. Uyanıklık yüzde 75 alım da olacaktı. İnsanoğlu işte… Yüzde 75'ini almayan, sepeti öğrenmeyen, parite ile işlem yapmayan zarar edecek.

-Finansal piyasalarda “Kalkacak mı?” diye bir cümle yok. Önce burdan başla. Alırım, satarım, oturduğum yerden para kazanırımı unut. Önce burdan başla. Finansal piyasalarda uyanıklık yok. Önce burdan başla. Bunları anlayamayan hayal peşinde!

-Ben yüzde 25'imi beklemeye devam ediyorum.

-Neydi yüzde 75'miz?

10-11 aralığı $ yüzde 50

13,30'da yüzde 25

Ortalama = 11,43

Gram'da 630 yüzde 50

778-780 yüzde 25

Ortalama = 680

Gümüş'de 7,50-8,50 aralığı yüzde 50

9,00-9,50 yüzde 25

Ortalama = 8,41

KADEME - SEPET - UZUN VADE

Her şey bu kadar basittt .