İslam Memiş'ten yatırımcılara 2022 yılı için 'sepet formülü' tavsiyesi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son yaptığı değerlendirmede, '2022 yılında kafalar karışık olacak. Yatırımcıya son bir aydır sepeti tavsiye ediyorum. Sepetin içinde döviz de, kripto para da, emtia da, TL de olsun' dedi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara 2022 yılı formülünü verdi.

Ünlü ekonomist İslam Memiş, Dünya Gazetesi'ne yaptığı değerlendirmede "2022 yılında kafalar karışık olacak" olacak dedi ve şöyle devam etti:

-Altın ve kripto para piyasası arasında bir ilişki var. Altın satanlar kripto para alıyor kripto para satanlar altın alıyor. Sermaye yön ve el değiştiriyor.

- FED'in faiz kararları, enflasyon, birçok olumsuz etkeni göz önünde bulundurduğumuz zaman 2022 yılında kafalar karışık olacak.

- O yüzden yatırımcısına son bir aydır sepeti tavsiye ediyorum. Sepetin içinde döviz de, kripto para da, emtia da, TL de olsun.

- Öyle bir kafa karışıklığı olacak ki bir yandan enflasyon olacak bir yandan FED'in faiz artışı olacak bir yandan da yatırımcıların tercihi olacak.

"Dolar, altın ve bitcoin beraber yarışacak"

-Sepet yapmak bu yüzden çok önemli bir karar. Yatırımcılar kendisini korumak için altın, kripto para alacak.

- Dolar, altın ve bitcoin beraber yarışacak. Topyekun enstrümanı tercih etmektense kademeli sepet yaparak 2022 yılını tamamlanın öneminden bahsedebilirim. .