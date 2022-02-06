DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yılı
Alanyaspor - Galatasaray maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Baba dizisi hangi gün saat kaçta? Baba dizisi senaristi oyuncuları ve yönetmeni
Okyanus tabanında şimdiye kadar bilinmeyen canlılardan oluşan bir 'Dünya' olduğu keşfedildi
Erzurumspor - Manisa FK karşı karşıya geliyor
PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Anlaşma sağlandı! İşte Trabzonspor'un yeni transferi
Şamil Tayyar'dan hükümete uyarı: 'Bu yangın mutlaka söndürülmeli'
Tıp tarihinde bir ilk! Hamilelik tarih mi oluyor?
Benzine ne kadar zam yapıldı? Benzine 70 kuruş zam mı geldi? Benzine zam var mı?
Zencefil tüketmek için bilimsel olarak kanıtlanmış 10 neden
''Isparta’da akşama kadar elektrikler gelecek''
Benzin ve Motorine ne kadar zam geldi? Son dakika benzin motorin zammı
Deniz Çolak: İnfluencer’lik işini tutku olarak görüyorum!
Bakan Bozdağ'dan Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımlarla ilgili açıklama

TIMETURK / EKONOMİ / İslam Memiş'ten yatırımcılara 2022 yılı için 'sepet formülü' tavsiyesi

İslam Memiş'ten yatırımcılara 2022 yılı için 'sepet formülü' tavsiyesi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son yaptığı değerlendirmede, '2022 yılında kafalar karışık olacak. Yatırımcıya son bir aydır sepeti tavsiye ediyorum. Sepetin içinde döviz de, kripto para da, emtia da, TL de olsun' dedi.

2 Saat Önce
2022-02-06 12:13:04
İslam Memiş'ten yatırımcılara 2022 yılı için 'sepet formülü' tavsiyesi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara 2022 yılı formülünü verdi.

Ünlü ekonomist İslam Memiş, Dünya Gazetesi'ne yaptığı değerlendirmede "2022 yılında kafalar karışık olacak" olacak dedi ve şöyle devam etti:

-Altın ve kripto para piyasası arasında bir ilişki var. Altın satanlar kripto para alıyor kripto para satanlar altın alıyor. Sermaye yön ve el değiştiriyor.

- FED'in faiz kararları, enflasyon, birçok olumsuz etkeni göz önünde bulundurduğumuz zaman 2022 yılında kafalar karışık olacak.

- O yüzden yatırımcısına son bir aydır sepeti tavsiye ediyorum. Sepetin içinde döviz de, kripto para da, emtia da, TL de olsun.

- Öyle bir kafa karışıklığı olacak ki bir yandan enflasyon olacak bir yandan FED'in faiz artışı olacak bir yandan da yatırımcıların tercihi olacak.

"Dolar, altın ve bitcoin beraber yarışacak"

-Sepet yapmak bu yüzden çok önemli bir karar. Yatırımcılar kendisini korumak için altın, kripto para alacak.

- Dolar, altın ve bitcoin beraber yarışacak. Topyekun enstrümanı tercih etmektense kademeli sepet yaparak 2022 yılını tamamlanın öneminden bahsedebilirim. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş