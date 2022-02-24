İslam Memiş'ten 'ters köşe yapabilirler' uyarısı

-Herkesi ters köşe yapabilirler ancak bir kişiyi ters köşe yapamazlar.

-Birikimlerini en az dört çeşitli ensturmandan oluşturanı. Yükseldi mi? Olsun, sende de var. Geriledi mi? Olsun, nakitin de var. Her iki seçenekte kazanan ol.

-Tek bir ensturmanda bekleyen, ömrünü israf eder. Ne paranı nede ömrünü israf et. Çünkü seni yetiştirenler, fiyata değil miktara baktı.