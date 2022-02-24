İslam Memiş'ten 'ters köşe yapabilirler' uyarısı
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 'Dalgalı seyirde başlayan süreç artık yönünü yukarı çevirmiştir. Küresel piyasalarda artık rahatlık olmaz!. Herkesi ters köşe yapabilirler' uyarısında bulundu.
2022-02-24 12:05:00
-Dalgalı seyirde başlayan süreç artık yönünü yukarı çevirmiştir. Şubat'ta düşüşler gr 778 lira $ 13,30 lira ile sınırlı kalmıştır. Küresel piyasalarda artık rahatlık olmaz!
-Herkesi ters köşe yapabilirler ancak bir kişiyi ters köşe yapamazlar.
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