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İslam Memiş'ten 'ters köşe yapabilirler' uyarısı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 'Dalgalı seyirde başlayan süreç artık yönünü yukarı çevirmiştir. Küresel piyasalarda artık rahatlık olmaz!. Herkesi ters köşe yapabilirler' uyarısında bulundu.

33 Dakika Önce
2022-02-24 12:05:00
İslam Memiş'ten 'ters köşe yapabilirler' uyarısı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasıyla birlikte altın hızla tırmanmaya başladı.
Operasyonun başlamasıyla birlikte gram altın 885,40, çeyrek altın 1.423,00, yarım altın 2.847,00, cumhuriyet altını da 5.856,00 liradan alıcı buluyor.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise yatırımcıyı uyararak önemli mesajlar verdi.
"Yönünü yukarı çevirdi"

-Dalgalı seyirde başlayan süreç artık yönünü yukarı çevirmiştir. Şubat'ta düşüşler gr 778 lira $ 13,30 lira ile sınırlı kalmıştır. Küresel piyasalarda artık rahatlık olmaz!

-Jeopolitik risk algısı ile yükselen emtia fiyatlarının ( ons bazında) alım için yeni fırsatlar vereceğini,gram tarafında ise $ nedenli destek seviyelerin yükseldiğini düşünüyorum Ondan sebep Fed'i $ ile fiyatlamanın daha önemli olduğunu söyleyebilirim $,emtia almak için bir araç-Sepet çeşitliliğini yapan neyi gördü? Fırsatları. Neydi fırsatlar? Emtia fiyatları ve döviz yükseldi, kripto paralar geriledi. Sepette satacak emtia ve dövizi olan, gerilen kripto paralara giriş yapma fırsatı buldu mu? Buldu. Bu yıl farkındalık oluştur, sepetinde çeşitlilik yap.

-Herkesi ters köşe yapabilirler ancak bir kişiyi ters köşe yapamazlar.

-Birikimlerini en az dört çeşitli ensturmandan oluşturanı. Yükseldi mi? Olsun, sende de var. Geriledi mi? Olsun, nakitin de var. Her iki seçenekte kazanan ol.
-Tek bir ensturmanda bekleyen, ömrünü israf eder. Ne paranı nede ömrünü israf et. Çünkü seni yetiştirenler, fiyata değil miktara baktı.

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