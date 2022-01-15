İslam Memiş’ten son dakika altın uyarısı geldi

Altın yatırımcılarının gözü kulağı Fed'in alacağı 25 Ocak’taki kararına çevrilmişken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş’ten son dakika uyarısı geldi. Memiş, 'Dolar endeksinde yeniden bir toparlanma ve Fed tarafından şahin bir açıklama gelirse gram altın tutamayız. O yüzden gram altın tarafında macera aramamalıyız' dedi.

Bu hafta yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi. Altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,28 düşüşle 794 liraya, Cumhuriyet altını ise yüzde 0,27 azalışla 5 bin 253 liraya geriledi.

GRAM ALTIN ALACAKLAR DİKKAT!

Youtube kanalında Fed başkanı Powell'ın açıklamaları ve Fed'in politikalarının riskleri her geçen gün artırdığını ifade eden altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş 25 Ocak tarihine dikkat çekerek, “Dolar/TL kurunda ve dolar endeksinde sert düşüşler var. Beraberinde gram altında da bir gerileme gördük. Dolar endeksinde yeniden bir toparlanma ve Fed tarafından şahin bir açıklama gelirse gram altın tutamayız. O yüzden gram altın tarafında macera aramamalıyız. Yüzde 50 alımı 630 seviyelerinden almıştık. Yüzde 25'ini 770-780 lira aralığından aldık ve beklemeye devam ediyoruz. Kalan yüzde 25'lik kısım içinse bu ay ya da şubat olabilir. 750 liranın altına sarkmalarda alım yapabiliriz” dedi.

ALTIN FİYATI İÇİN DÜŞÜŞLER BİTTİ Mİ?

Ons altında ise kritik seviyenin 1765 dolar olduğunu ifade eden İslam Memiş, “Ons altın ise dolar endeksindeki gerilemeye rağmen 1830 doların üzerine kendini atamadı. Altının ons fiyatı 1765 doları test etmeden yoluna devam etmez. 1790-1830 bant aralıkları 25 Ocak tarihine kadar geçerliliklerini koruyor. Ons altın 25 Ocak akşamı kendine bir yön belirleyecek. Ya aşağı yönlü bir kırılma ya da yukarı yönlü bir toparlanma göreceğiz. Benim tahminim aşağı yönlü bir kırılma olma olasılığı yönünde” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.