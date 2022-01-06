İslam Memiş'ten ‘olay’ tahmin! 'Fırsatçıların elinde patlayacak'

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolar kuru ve altın fiyatları öngörüsünden sonra şimdi de yine dikkat çeken bir yorumda bulundu. Memiş bu kez de araba alacaklara fiyatlar noktasında uyarıda bulundu.

Dolar ve altın fiyatları tahminleriyle öne çıkan İslam Memiş şimdi de araba alacaklara uyarıdı. Memiş, araba fiyatları için ‘çöküş' öngörüsünde bulundu.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, “Sırada ne mi var?” diye sorup cevabını da kendisi verdi. Sosyal medya platformu Twitter hesabından paylaşımda bulunan İslam Memiş, “Sırada ne mi var? Araç alacaklara müjde, stok yapanlara kazık var. Sanırım fırsatçıların elinde patlayacak.” öngörüsünde bulundu.

İslam Memiş, 23 Aralık'taki değerlendirmesinde kripto para alanlar için, “Kripto para piyasasında işlem yapan arkadaşlar; Uzun vadeli ve ihtiyacınız olmayan parayı bağlarsanız iyi olur.” demişti.

İslam Memiş, 2022'de gram altın fiyatları için ise umutlu konuşarak 1450 TL seviyesini vermişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.