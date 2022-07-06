İslam Memiş'ten Necmettin Batırel'e tepki: Mahalle dedikodusu işi oldu, ayağa düştü bu işler

Piyasa Uzmanı İslam Memiş, Twitter hesabından 'Dolar 6 lira olacak' iddialarına ilişkin yorum yaptı. Tarih veren Memiş, bakın dolar yatırımcısı için neler söyledi?

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel dün "Yurt dışından bavulla dolar akacak. Dolar 6 liraya düşecek" iddiasında bulundu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise Eylül-Ekim ayları için vatandaşı uyarırken, Batırel'i isim vermeden 'mahalle dedikoducusu' olarak niteleyip "İşler iyice ayağa düştü" dedi.

"BAKKAL DÜKKANI GİBİ EKONOMİ YÖN DEĞİŞTİMEZ"

Batırel'in dolar ve benzin tahminlerine isim vermeden tepki gösteren İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Eylül-Ekim gibi dışardan çuvalla para gelecekmiş, dolar 6 lira olacakmış. Arkadaşlar, bakkal dükkanı gibi devlet ekonomisi yön değiştirmez. Matematik vardır, kararlar vardır, sistem vardır Mış, muş, miş ile kafa yormayın Cebinize bakın doğruyu o size söyler Ona göre işinize bakın" "Lafa bakar mısın 'Çuvalla para gelecek' Böyle bir cümle kurmak, ne bileyim diyecek bir şey de bulamıyorum Çuvalla para ne demek? Tam mahalle dedikodusu işi oldu, ayağa düştü bu işler. Sessiz olan akıllı arkadaşlarım Eylül-Ekim'e hazırlık yapıp işinize bakın. İlave yaparak yola devam" .