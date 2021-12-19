İslam Memiş'ten kritik yorum! Bu seviyelerden dolar ve altın alınır mı?

Gram altının 1000 TL sınırına dayanmasının ardından ilk sorulan soru 'Gram altın 1500 TL olacak mı?' sorusu oldu. Para ve altın piyasaları uzmanı İslam Memiş dolar ve altın fiyatlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Dolar kuru ve altındaki hareketlilik bu hafta en çok konuşulan konuların başında geldi.

Gram altın hafta içinde çok sert değişimler yaşadı. Dolar kurunda ki dalgalanma ile gram altın 988 TL seviyelerine çıktı. Bu seviyelerde çok hareketli olan gram altının ise bundan sonraki dönemde nasıl bir grafik çizileceği araştırılıyor.

Altın fiyatlarına ilişkin son değerlendirme ise Para ve Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından ele alındı. Memiş özellikle FED tarafından açıklanan 2022 faiz artırımı beklenti kararlarını ve bu kararların altın piyasasına etkilerini yorumladı.

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YORUMU

Para ve Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş küçük yatırımcılara dair dolar kuru üzerinden yapmış olduğu analizinde “Dolar kuru hangi seviyede olursa olsun bir şekilde almak için gayret gösteriyor. Ama bu seviyelerden hamle yapmaya ise cesaret edemiyor. Herkes bir kenarda TL'de bekliyor. Bence de mantıklı bir karar. Bu seviyelerden üstünkörü dolar, altın, gümüş almak büyük bir risk” ifadelerini kullandı.

Memiş küçük yatırımcı için değerlendirmesinde piyasalarda oluşan puslu havanın dağılması için bir iki ay beklenebileceğini yeniden alım seviyeleri için fırsatlar olabileceğini söyledi.

Döviz kurlarında ki agresif yükselişlerin gram altında görüldüğünü söyleyen Memiş “Genel itibariyle gram altın fiyatlarının suni bir yükseliş olduğunu belirtmek gerek.” dedi. Memiş ayrıca bu yükselişlerin kalıcı olmayacağını da sözlerine ekledi.

GRAM ALTIN 1500 TL OLACAK MI?

Bu arada piyasalardan gelen ilk değerlendirmelerde Merkez Bankası'nın bundan sonraki adımları, faiz indirimlerine ara verilmesi ve dolar kurunda oluşabilecek muhtemel düşüşlerin izleneceği belirtildi. Ancak uzmanlar ilk analizlerinde gram altın için 1500 TL rakamlarının halen uzak ihtimal olarak değerlendirdiler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.