İslam Memiş'ten kritik uyarı: Yeni bir salgın olabilir

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çok kritik bir uyarı geldi. İslam Memiş, son dönemde yaşanan gelişmelere dikkat ederek yeni bir salgının başlayabileceğini ve bunun ekonomileri daha da kötüye götürebileceğini söyledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi tarafından 'Değişen Dünyada Ekonomi ve Türkiye'ye Yansımaları' programa katılan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çok kritik bir uyarı geldi.

İslam Memiş ekonomi hakkında üyelere bilgi verdi.

Finans Analisti İslam Memiş ise 'Değişen Dünya'da Ekonomi ve Türkiye'ye Yansımaları' konulu sunum yaptı.

Türkiye yakınında meydana gelen savaş ve diğer sıkıntılar nedeniyle sorunlar olduğuna dikkat çeken Memiş, "Dünya haritası yeniden çizilirken bazı sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Dünya farklı bir düzene girerken, bizim siyaseti bir kenarı bırakıp bizim farklı kafaları bir kenarı bırakarak, bireysel olarak tedbirlerimizi alıp önerilerimiz nasıl yapabiliriz. Evlatlarımıza nasıl bir gelecek bırakabiliriz. ABD Başkanı açıklama yapıyor. Yeni Dünya sisteminde bu sisteme giriş yapıyoruz ve sistemin öncülüğünü biz yapacağız inşallah. Rusya ve Ukrayna arasında savaş var. Bu da senaryonun bir parçası. Herkes bunu farklı algılayabilir. Benim bireysel düşüncem Dünya haritası yeniden çiziliyorsa, bugün Gürcistan, Ukrayna gibi ülkeler sıkıntılıysa, Karadeniz'deki haritalar tekrar çiziliyorsa ve NATO bölgesi genişliyorsa gelişmeleri iyi izlemek lazım. Bugün Rusya, Ukrayna'daki biyokimya tesislerini vuruyorsa, şu anda oradaki virüsler artmışsa belki 1 ay sonra ya da 3 sonra tekrar virüsten dolayı kapanma olabilir. İnsanlar tekrar yeni bir salgınla karşı karşıya kalabilir. Yeni bir salgın olursa yaşanan olaylar sürpriz bir olay değildir. O zaman ekonomiler daha kötüye gider" şeklinde konuştu. .