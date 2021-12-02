İslam Memiş'ten kritik piyasa tahmini! Altın ve dolar ne olacak?

Piyasalardaki hareketliliğe bağlı olarak yatırımcılar sürekli altın ve dolar fiyatlarıyla yakından ilgileniyor. “Dolarda yükseliş devam edecek mi, düşecek mi? Dolar almalı mı satmalı mı?' sorularına cevap arayan yatırımcılar Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’in açıklamalarına odaklandı.

Dünkü işlem gününde yükselişin hız kazandığı dolar/TL kuru 13,96 ile tarihi rekor tazeledi. Ancak sabah saatlerinde bu seviyedeyken, satışlarla birlikte kur 12,93 seviyesine kadar geri çekildi. Kur daha sonra yönünü yeniden yukarı çevirerek 13,88'e çıktı. TGRT Haber'den Sinem Eryılmaz Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in açıklamalarını aktardı.

Dolar kurunda gözler Cuma günü açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrilirken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Döviz kuru yüksek kaldıkça enflasyon rakamları yüksek kalmaya devam eder. Enflasyonun vermiş olduğu cari açık rakamlarındaki olumsuz verilerine de dikkat etmek gerekiyor. O yüzden Türkiye'nin şu andaki önceliğinin döviz kurlarını, devamında da enflasyon rakamını düşürmesi gerekiyor. Dün açıklanan yüzde 7,4'lük büyüme rakamlarının enflasyona olumlu katkısı için döviz kurunun gerilemesinin gerektiğini hatırlatmak isterim. Yüksek bir tansiyon var. Dolayısıyla yüksek kurla enflasyon mücadelesi olumsuz kalır” dedi.

“Açıklanan ve hissedilen enflasyon makası artıyor”

Açıklanacak enflasyon rakamlarına ilişkin de değerlendirmede bulunan İslam Memiş, “Enflasyon yükselmeye devam eder, çünkü yüksek bir kur var. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon ile hanehalkının hissettiği enflasyonun makas aralığı her geçen gün açılmaya devam ediyor. 2022 yılının ilk çeyreğine kadar bu yükseliş trendinin devam edeceğini tahmin ediyorum. Bunu da dolar kurundaki yükselişlere bağlıyorum” ifadelerini kullandı.

“11 liranın altı dolar için artık zor”

İslam Memiş, “Merkez Bankası'nın da faiz indirme olasılığı güçlenmiş oldu. Piyasalar da bunu yavaş yavaş satın aldığı için döviz kuru düşmüyor. Dolayısıyla Merkez Bankası faiz indirmeye devam ettikçe döviz kuru yüksek kalabilir. Mutlaka bir kâr satışı bekleniyor ama bugünkü koşullarda 11,40 seviyesinin altındaki rakamlar artık zor” şeklinde konuştu.

YeniAkit

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.