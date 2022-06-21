İslam Memiş'ten kritik ''dolar'' uyarısı! Türkiye rekoru geliyor

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Youtube kanalında yeni videolar yayınlamaya devam ediyor. Ünlü ekonomistin dolar tahmini ise gündeme oturdu.

Para piyasaları uzmanı Memiş, "Yılın son çeyreğinde hem enerji krizi hem de tarım emtialarında kriz bekleniyor. Gıda krizi bekleniyor. Yılın son çeyreğinde 18.80 gündeme gelebilir. Ben teknik olarak özellikle dolar TL kurunda 16.75'in mümkün olabileceğini takip ediyorum. Yukarıda, risk olarak 17.50 ve 17.80 var. 17.30, 17.32'de tutunursa dolar 17.50'yi test edebilir ama şu anda kendine bir yön belirleyemediğini görüyoruz. Kısa vadede bu bant aralığını takip ediyor olacağım" ifadelerini kullandı.

Yılın son çeyreğinde hem enerji krizi hem de tarım emtialarında kriz beklendiğini açıklayan Memiş, gıda krizlerinin beklendiğini söyledi.

Ünlü ekonomist, "Yılın son çeyreğinde 18.80 gündeme gelebilir. Yeni paket açıklanmazsa, yeni ürünler tanıtılmazsa, faiz indirimi sürerse gibi, birçok etkene bakmak gerekiyor. Fed'in faiz politikaları net bir şekilde ortada. Yıllık bazda nasıl bir politika izleyeceğini net bir şekilde paylaşıyor ancak TCMB'nin para politikasına öngörüde bulunamıyorsunuz. Keşke şeffaf olabilsek ama bu belirsizlikler bir noktada tıkıyor. Faizi indireceğiz söylemlerinin olduğu bir Merkez Bankası izliyoruz" diye konuştu. .