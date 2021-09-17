İslam Memiş’ten kritik altın yorumu

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, hem ons altın hem de gram altın üzerine değerlendirmelerde bulunarak, yılsonu altın fiyatları tahmininde bulundu.

Altın fiyatları ABD'de açıklanacak enflasyon verisine kilitlendi. Ons altın fiyatları haftanın son işlem gününü satıcı kapatırken, yurt içinde gram altın fiyatları 5 liralık bir bant aralığında sıkışık seyrini sürdürerek 486 liradan günü tamamladı. Ons altın, analistlerin sıklıkla vurgu yaptığı 1800 dolar psikolojik desteğinin altına sarkarak 1787 dolar seviyesinde konumlandı.

Yatırımcılar, "Gram altın fiyatları bugün ne kadar, altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi" sorularına yanıt arayarak son dakika altın yorumları ve altın gelişmelerine odaklandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Para'da hem ons altın hem de gram altın üzerine değerlendirmelerde bulunarak, yılsonu altın fiyatları tahmininde bulundu.

Piyasalarda 2021 yılının son çeyreğine girilirken, altın fiyatları için kritik olacak ABD enflasyon verisi 14 Eylül Salı günü açıklanacak. Altın fiyatları yön arayan, kararsız bir görüntü çizerken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yılsonu altın tahmini ve analizlerini A Para'da paylaştı.

KISA NOT: ENFLASYON VERİSİ ALTIN FİYATLARI İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Altın, piyasalarda risk ve enflasyondan korunma aracı olarak öne çıkıyor. Genellikle piyasalarda herhangi bir risk gözlemlendiğinde talep artışı sonrası altın fiyatları yukarı yönlü seyir izliyor. Bununla beraber altın, enflasyon riskine karşı değer koruma aracı olarak kullanılıyor. Enflasyon riski arttığında altın talebi artıyor, risk düştüğünde altın talebi azalıyor.

"ONS ALTIN 1800 DOLAR SEVİYESİNDEN UZAKLAŞMAK İSTEMİYOR"

ABD açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrası ons altın fiyatları için bir toparlanma söz konusu olduğunu belirten İslam Memiş, "Bununla beraber kar satışları da gördük. Bu hafta 1780-1830 dolar aralığında işlemler gerçekleştirdi. Ons altın 1800 dolar seviyesinden uzaklaşmak istemiyor" dedi.

İSLAM MEMİŞ: ALTIN ENFLASYON VERİSİ SONRASI KENDİNE YÖN TAYİN EDECEK

Ons altın fiyatlarının ABD'de açıklanacak enflasyon verisi görmeden kendine yön belirlemek istemediğini ifade eden Memiş, "Ons altın Salı günü kendine daha yeni bir yön belirleyebilir. Enflasyon rakamları yüksek gelirse, ons altın yükselişini 1850 dolar seviyesine kadar sürdürebilir. Ancak beklentilerin altında açıklanan bir enflasyon verisi söz konusu olursa, düşüş 1765 dolar seviyesine kadar geri çekilmeler görebiliriz" diye konuştu.

"ONS ALTIN TARAFINDA SON BİR KEZ ALIM FIRSATI OLABİLİR"

Ons altın için son bir kez alım fırsatı olabileceğinin altını çizen uzman isim, "Büyük bir ihtimalle son bir dip seviyesi var 1770-1765 dolar seviyesi. Ama kabaca da sıkışmış bir dar bant aralığı söz konusu. 1750-1850 dolar band aralığı diyelim buna. Burada orta ve uzun vadede mutlaka bir kırılım olacaktır" ifadelerini kullandı.

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Ons altın fiyatları için son dönemde 40 dolarlık bir sıkışmış bir bant aralığı olduğunu ifade eden Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatları içinde şu değerlendirmelerde bulundu.

ALTIN GRAM FİYATI HEM ONS HEM DE DOLAR TARAFINDAN ETKİLENİYOR

Gram altın fiyatları için takip edilen bant aralığının 478-488 lira seviyeleri olduğunu açıklayan uzman isim, "Bu bant aralığı geçerliliğini koruyor. Zaman zaman ons, zaman zaman da dolar kurundan etkileniyor. Genel itibariyle de bu bant aralığının kırılamadığını gözlemliyoruz" diye konuştu.

İSLAM MEMİŞ GRAM ALTIN İÇİN 2021 YILI SON DİP SEVİYELERİNİ AÇIKLADI

480 lira seviyesinin altındaki rakamların gram altın için yılın son dip seviyesi olduğunu öne süren Memiş, "480 liranın altında 475 lira devamında 470 lira seviyesi. Tahminimce yılın son dip seviyeleri buralar. Dolar kuru için bir miktar geri çekilme öngörüyorum. Bu ihtimal gerçekleşirse, gram altın dolar kurundan olumsuz etkilenerek son bir kez 480 liranın altına sarkabilir" dedi.

"GRAM ALTIN FİYATLARI YILSONUNA DOĞRU 520-540 LİRA SEVİYELERİNİ GÖREBİLİR"

480 liranın altına sarkma olması durumunda elinde TL bulunduran ve gram altın için düşüş bekleyenlere altım fırsatı olacağını savunan uzman isim, "Yılsonu ile alakalı gram altın fiyatları için 520-540 TL aralığını görme ihtimalimiz yüksek. Ama kısa vadede önümüzdeki bir hafta boyunca 478-488 lira bant aralığını bence geçerliliğini koruyacak" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Sabah Gazetesi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.