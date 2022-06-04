İslam Memiş’ten korkutan iddia! Tarih verdi: Parayla bile gıda alınamayacak!

İslam Memiş, “Sonbaharda paranızla bile gıda alamayacağınız ülkeler göreceğiz. Kıtlık ekonomisidir bu” dedi. Memiş ayrıca, en son altın ve dolar tahminlerini de paylaştı.

Altın ve Para Politikaları Uzmanı İslam Memiş, altın, gümüş, enflasyon ve tartışılan gıda kriziyle ilgili uyku kaçıracak tahminlerde bulundu. 20 Aralık'ta altın ve doların çökeceğini saatler öncesinden bilen İslam Memiş'in özellikle enflasyon ve gıda kriziyle ilgili sözleri korkuttu.

İşte İslam Memiş'in açıklamalarından satırbaşları;

“Petrol fiyatlarına karşı yapabilecek çok da bir şey yok. Gıda kalemlerinde yeni zamları destekleyen bir gelişme olarak duruyor. Petrol fiyatlarının yıl sonuna kadar da 130-140 seviyesine kadar yükselişine devam edeceği beklentileri var. Sonbaharda yeni yükselişler olabileceğini bekliyorum.

''İSTANBUL'DAN GÖÇ BEKLİYORUM''

İstanbul'dan 4 milyon göç bekliyorum. Bugünkü gelir gider tablosu bunu gösteriyor. Bir mucize olmayacaksa, emlak, kira, enerji tarafındaki, faturalardaki artışlar bunu gösteriyor. Enflasyon konuşulurken göçle alakalı politikalar belirlendi mi, yeni tarım politikalarını gündeme getirecek mi?

Bugün ekranlarda görülen enflasyon İstanbul'da yüzde 87 ise bir ay sonra 97 olacak, sonra yüzde 100'ü geçecek. Sonra mevsimsel etki ile 5-10 puan düşüş olursa tekrar rehavete düşersiniz.

Gram altında 980 lira kırmızı çizgi, gram gümüşte 12 lira kırmızı çizgi, dolar TL kurunda 16.40 kırmızı çizgi olarak belirlendi. Nisan ayında 14.70 – 14.90 aralığında kırmızı çizgi vardı, baskılanmıştı. Bu baskılanma yukarı yönlü atak gerçekleştirdi. Gram altında yukarı yönlü ataklar gördük.

Özellikle dolar/TL kurundaki yükseliş trendi ile birlikte gram altın direnç seviyelerini zorlamaya devam ediyor. Ancak gram altın için sürekli yaptığım bir uyarı var. Ekranda gördüğünüz rakamlar fiziki tarafta olmadığını ve banka alım satımlarında makas aralığının çok geniş olduğunu ifade etmiştim.

Altın fiyatları üzerinde resesyon riski fiyatlamaların başladı. Merkez bankaları bugüne kadar resesyon riskini konuşuyordu ama şu andan itibaren resesyonun ne kadar kalıcı olacağını tartışıyorlar. Yani resesyon riskinin artık fiyatlamaya dönüştüğünü düşünüyorum.

Özellikle resesyon olduğu süreçlerde güvenli limana olan talebin daha çok artacağını tahmin ediyorum. O yüzden ons altında yaşanan bu baskılanmalar bence orta ve uzun vade için yatırımcısına fırsat sunuyor. Yıl içinde 2 bin 150 dolar olması yönündeki öngörümde bir değişiklik yok.

ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK

Mart ayında 2068 doları gören altın jeopolitik risklerden beslenirken ama bundan sonraki süreçlerde enflasyon ve resesyon riskinden dolayı yükselişlerin devam etme ihtimali var. Gram altın fiyatında da yükseliş öngörüm devam ediyor. Özellikle temmuz ayında 1200 lira seviyesi, yıl sonuna kadar da 1450 lira seviyesi öngörümde de değişiklik yok.

Bunu da hem ons altın hem de dolar/TL kurunda yaşanabilecek gelişmelere bağlıyorum. Yine temmuz aylarında döviz kurlarında yukarı yönlü atakların gelmesi muhtemel bir sonuç olacaktır. O yüzden emtia fiyatlarında yaşanabilecek geri çekilmeler yatırımcılara fırsat sunacak.

GRAM ALTIN 890 LİRADAN BAŞLADI

Altın almak isteyenler şu anda siz geç kaldınız. Şimdi soğukkanlı şekilde beklemek zorundasınız. Koşa koşa gidip almak artık yeter. Biraz daha heyecansız olacaksınız. 14.70'den, 14.90'dan dövizini alan var. Kar satışı zaten olacak. Gram altın 890 liradan başladı, gitti 980 lira. Burada kar satışı olacak, herkes cebine parayı koyacak sonuçta. Destek seviyesi önce 950.

DOLARA MÜDAHALE SİNYALİ VERDİ, 'DÜŞMEYECEK' DEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hafta içerisinde bir paket açıklamasını beklediğini dile getiren İslam Memiş, söz konusu paketin dolarda bir kırılmaya yol açmayacağını ve kısa süreli düşüşün ardından doların yükselmeye devam edeceğini söyledi.