İslam Memiş'ten korkutan 2022 tahminleri
2022 yılı içerisinde piyasaların çok dalgalı olacağını belirten altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 'Al-sat yapanlar öyle bir zarar edecekler ki akla hayale gelmeyen batışlar görebiliriz. Çok ciddi enkazlar oluşacak' deyip uyardı...
2022-01-13 08:10:00
İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın Youtube kanalına konuk olan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2022 yılında sepetinde çeşitlilik yapmayanların, uzun vadeli yatırım yapmayanların, 'al-sat' yapan herkesin zarar edeceğini belirterek, "Öyle bir zarar edecekler ki akla hayale gelmeyen batışlar görebiliriz" dedi…
İşte İslam Memiş'in 2022 yılı için yatırımcılara can alıcı uyarıları...
- Herkes ABD Merkez Bankası FED'in 25 Ocak'ta açıklayacağı faiz kararına kilitlenmiş durumda… Kimse o tarihe kadar pozisyon almak istemiyor… 25 Ocak'ta FED faiz kararını açıklayacak ve sahneye FED Başkanı Powel çıkacak… Herkes ona göre pozisyon alacak…
- 25 Ocak akşamı büyük bir dolar pozisyonu mu alacak veya kripto paralarda yeni piyasalar çöküş mü yaşayacak yoksa altın mı yükselecek? - Neler olabilir?..
- 2022 yılı için çok dalgalı bir piyasaya yatırım yapıp pozisyon alın…
- Küçük yatırımcı kendini bu dalgalanmadan nasıl koruyabilir…
- Mutlaka herkesin 4 farklı üründen sepet yapması gerekiyor…
- Bu sepetin içinde TL olabilir, dolar olabilir, kripto para olabilir, altın olabilir…
- Sepetinde çeşitlilik yapmayan, uzun vadeli yatırım yapmayan herkes zarar edecek…
- Öyle bir zarar edecekler ki akla hayale gelmeyen batışlar görebiliriz…
- Bizim kültürümüzde şöyle bir şey var: Ben döviz aldım yattım, alım satım yapar kazanırım… Ben altın veya gümüş aldım ya da kripto paraya girdim, alırım satarım para kazanırım…
- Net konuşuyorum; Bu düşünceye sahip oyanlar 2022 yılında batacak… Ancak “ben gelenekçiyim, ne alırsam alayım uzun vadeli alırım' diyenler kazanacak.
- Kısa vadede “alım satım yaparım para kazanırım” diyenler batacak ve çok ciddi enkazlar oluşturacak…
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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