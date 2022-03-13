İslam Memiş'ten 'kademeli yatırım' önerisi

Yatırım alanındaki son durumu değerlendiren Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altının 900 seviyesinin altına düşmesi durumunda 'kademeli yatırım' önerdi: 'Paranızı dörde bölün.'

Altın fiyatlarındaki yükselişi değerlendiren altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Altın yatırımcısının çok temkinli olması gerekiyor" dedi. Memiş, Dünya Web TV'ye piyasalar hakkında şu değerlendirmeleri yaptı:

'SAVAŞ ÇIKMASA DAHİ ALTININ ONS SEVİYESİNDE

2 BİN DOLARIN GÖRÜLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

"2022 yılı analizinde ons altında 2150 dolar, gram altında da 1450 lira seviyesini teyit etmiştik. 2 bin dolar seviyesi 2 yıl aradan sonra tekrar test edildi. Daha önce Kovid-19 kaynaklıydı, bu kez savaşla bu seviye test edildi. Son 2 haftadır agresif bir yükseliş var. Altın puslu havaları sever. Savaş riski olduğu her zaman altın güvenli bir limandır. Bu süreç itibariyle savaş çıkmasa dahi enflasyon nedeniyle altının ons seviyesinde 2 bin doların zaten görüleceğini düşünüyordum. Ters bir fiyatlama içindeyiz ve olağandışı günler geçiriyoruz.

'TEKNİK OLARAK BİR DÜZELTME YAPMASI GEREKİYOR'

Özellikle küresel piyasalarda dolar endeksinin 99 seviyesini göz önünde bulundurduğumuzda buradaki artışla birlikte ons altında yeniden hızlı bir yükseliş görebiliriz. Altın ciddi anlamda bir baskı altında kalmıştı. Savaşla bu baskılanmayı aşarak 2 bin dolar seviyesine yükseldi. Ancak yine altın yatırımcısının çok temkinli olması gerekiyor. Çünkü bu agresif yükselişler 3 haftalık süreçte yaşanan yükselişler. 1823 dolar seviyesinden 2 bin dolar seviyesine soluksuz bir şekilde yükselen bir ons altın var karşımızda. Haliyle burada teknik olarak bir düzeltme yapması gerekiyor."

'YÜKSELİŞ TRENDİ DEVAM EDEBİLİR'

"Yükseliş savaş nedeniyle olduğu için de haber akışlarıyla birlikte tekrar dalgalanabilir. Yükselişi gibi aşağı yönlü hareketi de hızlı olabilir. O yüzden daha önce alım yapmış yatırımcılar, riske girmemek için elindeki varlıkları yüzde 50'si değer kaybeden enstrümanlarla takas yapmasının mantıklı bir karar olacağını düşünüyorum. Altın ve dolarda büyük yükselişler olurken bunun karşısında paritelerde hızlı bir geri çekilme, kripto paralarda da hızlı bir düşüş trendi var karşımızda. Euro dolar paritesini 1.0865 bandında, sterlin dolar paritesi 1.3265 bandında. Aslında bu düşüş trendini göz önünde bulundurarak yatırımcının elindeki varlıkların yüzde 50'sini riski dağıtmak için pariteye (altın-euro ya da altın-sterlin paritesi gibi) çevirmesinin bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Neden yüzde 50'sini derseniz, çünkü yükseliş trendi devam edebilir, savaşın ne kadar süreceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor."

'ŞU ANDA KÂR OLAN BİR FİYAT VAR, BUNU

CEPTE GÖRMEK DAHA MANTIKLI OLUR'

"Manipülasyon piyasası oluştu, sağlıklı bir fiyatlama yok. Bu fiyatlamalarda birçok etken var, bu belirsiz ortamlarda risk dağıtmanın sağlıklı bir karar olduğunu düşünüyorum. Altının parite işlemiyle dolara çevirebilir ya da euro dolar ve euro sterlin paritesindeki çok düşük seviyeler kullanılabilir. Şu anda kâr olan bir fiyat var, bunu cepte görmek daha mantıklı olur."



Söylediklerinin 'yatırım tavsiyesi' olmadığının altını çizen Memiş, "TL'de bekleyen ya da eline TL geçmiş yatırımcılar ise bence altında yeni yatırımcı olacaklar. Ons altının yükselişine içeride dolar TL kuru da destek verdiği için, haliyle dolardan da güç alan gram altın TL fiyatı yüksek bir seviyede olduğu için yatırımcısının hâlâ beklemesini söyleyebilirim. Hiçbir şey yapmamak bu puslu havalarda isabetli bir karar olabilir diye düşünüyorum. TL bulunduran yatırımcı bence biraz daha temkinli bekleyişini sürdürmesi gerekiyor. Dünya ekonomileri zor bir sürece girdi. Mutlaka bir düzeltme olacaktır diye düşünüyorum. Zaman zaman düşüş, alım fırsatları olacağını düşünüyorum. Düşüşlerde kademeli alım yapmak daha sağlıklı. Gram altın 900 lira altına sarkınca paranızı dörde bölüp 880, 860 ve 840'tan kademeli alıp yapmak bence isabetli bir karar olur. Tabii o fiyatlar görüldüğü zaman yeni bir yoruma ihtiyaç olur çünkü piyasalardaki belirsizlik sürüyor. Ben şu anda beklemeyi tercih ederim" diye konuştu. .