İslam Memiş'ten gram altın için ''büyük zirve'' tahmini

Katıldığı Youtube kanalında konuşan ve piyasalarda Fed'in faiz kararının satın alındığına işaret eden ekonomist İslam Memiş, gram altın ve dolar için tahminlerde bulundu. Memiş, 'Dolar kaç liradan alınabilir?' sorusuna da yanıt verdi.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, para ve emtia piyasalarında geçen haftayı değerlendirdi, önümüzdeki günler için öngörülerde bulundu.

Memiş, Fed sonrası durumu değerlendirirken, dolar TL kurunun geleceğinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rolüne dikkat çekerken, gram altın için da '1450 TL' tahmininde bulundu.

Geçen haftayı değerlendiren Memiş, "Bu haftanın en önemli konusu Fed'in faiz artırımıydı. 28 yıl aradan sonra 75 baz puanlık artışla şahin tonlara devam ediyor Fed. Bu da doların uluslararası piyasalardaki değer artışlarının yıl sonuna kadar devam edeceğinin işareti oldu. Şahin açıklamalar kripto paralarda ve emtialarda baskılanmayı beraberinde getiriyor" dedi.

Katıldığı Youtube kanalında konuşan ve piyasalarda Fed'in faiz kararının satın alındığına işaret eden Memiş, "Biz bunun satın alındığını gördüğümüz için agresif dalgalanma görmedik, hatta normalleşme süreci gözlemliyoruz. Yurt içine baktığımızda her na kadar dolar endeksi 104'e kadar gerilese de dolar kuru 17.30'larda kritik seviyede devam ediyor. Yine kısa vade için öngörüm 17.80 yukarıda güçlü direnç olmaya devam ediyor. Benim yatırımcı olarak alabileceğim seviyeler mi, hayır. 16.75'e gerilemeden tekrar alım pozisyonu değerlendirmem" diye konuştu.

Merkez Bankası'nın faiz kararının önemine değinen Memiş, "Dolar tarafındaki gidişatın önemi Merkez Bankası faiz kararında saklı kalacak. Bu taraf da belirsiz. Merkez Bankası'nın politikası, her toplantısı belirsiz geçtiği için her toplantı yüksek tansiyonda geçiyor. Umarım faiz indirimi olmaz ve bu 17.80 seviyesi test edilmez, test edilirse yukarı yönlü risklerin arttığını görebiliriz. Dünyada çünkü enflasyon artmaya devam ediyor. Birçok etken var Merkez Bankası'nı frenleyecek ama haziran toplantısında kararı göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Gram altınla ilgili değerlendirmelerinde Memiş, şunları söyledi: "Altının gramı ve gümüşün gram fiyatı da dolar TL'den destek görüyor. Gram altın 1020 - 1030'da gidip geliyor. Direnç seviyesi 1050. Takip edeceğim bant aralığı 950-1060 aralığı. Nisan ayında final yaptık. Temmuzda pik seviyelerin test edilmesi, oradan tekrar aşağı yönlü trendle alakalı öngörüm vardı.

Gram altında 1200 seviyesi, yıl sonuna kadar da 1450 lira seviyesiyle alakalı öngürümde değişiklik yok ama kısa vade için seviye aşağıda 950, yukarıda 1050 lira, bir ay içinde takip edeceğim seviyeler.

İslam Memiş, son olarak gram gümüş tahmininde bulundu. Memiş, "Gram gümüş de yine baskılandı ama dolar kuru gram gümüşün 12 lira seviyesine atmasına neden oldu. 11.40 ve 13.40 aralıklarını takip etmeye devam edeceğim. 20 lira öngörümde de değişiklik olmadığını belirtmek isterim" dedi. .