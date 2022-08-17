İslam Memiş'ten flaş iddia: Büyük bir değişim olacak!

Ekonomist İslam Memiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın kadrosunda ve kabinede büyük değişikliğe gideceğini iddia etti.

Erken seçim ve kabine değişikliği iddialarına bir yenisi daha eklendi. Daha önce Rusya ve Suudi Arabistan'dan gelecek sıcak para sonrası Haziran ayında Kabine değişikliği olacağı tahmininde bulunan İslam Memiş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinedeki değişikliği ertelediğini dile getiren bir paylaşımda bulundu.

Memiş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan kadrosundaki büyük değişimi sanırım Eylül'e bıraktı. Bu büyük bir değişim olacak" ifadelerini kullandı.

İslam Memiş Nisan ayında yaptığı paylaşımlarda da Haziran ayında Kabine'de ve Erdoğan'ın yakın çalışma ekibinde değişikliğe gidileceğini ve Eylül'de erken seçim olacağını yazmıştı. .