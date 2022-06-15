İslam Memiş’ten Fed sonrası için dolar ve altın tahmini

Altın ve Para Piyasaları Uzman İslam Memiş, FED kararı sonrası 'gerileme' olacağını belirterek dolar ve altın için tahminde bulundu.

Türk Lirası'nda son günlerde artan değer kaybı konuşulurken piyasa uzmanı İslam Memiş, bu süreçte altın ve doların ulaşacağı seviyeleri açıkladı.

Döviz ve altın kurunda yaşanan yukarı yönlü hareketleri değerlendiren İslam Memiş, yeni bir ekonomi paketin yolda olduğunu söyledi.

Temmuz ayına dikkat çeken Memiş, ''Ben dolar/TL kurunda 17,80 ve gram altında 1.050 lira seviyelerini gördükten sonra pik olacağını ifade etmiştim. Ancak ben nakit sıcak para akışı ve yeni açıklanacak ekonomi paketinin kur üzerinde etkili olacağını bekliyorum" dedi.

Gerileyen dolar ve gram altın için bu seviyelerin alım fırsatı doğuracağını belirten Memiş, FED'in 75 baz puan artırımı haberleri sonucunda piyasalarda fiyatlanmaların başladığını vurguladı. Fakat piyasaların aksine FED'in faiz kararının süreci bozacağını belirten Memiş, ciddi belirsizlik ve baskılanmanın olduğunu ifade etti. .