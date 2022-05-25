İslam Memiş'ten dolar ve altınla ilgili son açıklamalar

Para piyasalarındaki yangın 25 Mayıs 2022 çarşamba günü de tam gaz devam ediyor. Dolar, euro ve gram altındaki yükseliş ateşi henüz sönmüş değil. Gram altın 975 lirayı görürken dolar kuru da 16 liranın üstündeki yolundan dönmüş değil. İslam Memiş, altın ve dolarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Para ve altın uzmanı İslam Memiş son rakamlar üzerinden yatırımcıya tavsiyelerini sıraladı. Peki bundan sonra ne olur? Dolar kaç liraya olur, altın fiyatları kaç liraya kadar çıkar? Yabancı altın uzmanları ile İslam Memiş'ten gelen son açıklamalar şöyle:

Yabancı uzmanların altın görüşü

Küresel altın fiyatları dolar endeksinin 105 seviyesinde 101 bandına kadar düşmesiyle yükseldi. Kıdemli emtia analisti Tapan Patel ''Altın fiyatları, küresel büyüme endişeleri ve yüksek enflasyonun desteğiyle halen üst aralıkta işlem görüyor'' ifadelerini kullandı. Altın uzmanı Jigar Trived ise altın değerlendirmesini ''Dolar endeksindeki zayıflık ve ABD Hazine tahvillerinin son zamanlardaki yüksek seviyelerinden gerilemesi altın için destekleyici bir ortam sağladı'' şeklinde yaptı. Uzmanlar teknik olarak, 1868 doların üzerindeki bir kırılma, 1885 dolar ve 1900 dolara doğru bir hareketi tetikleyebileceğini ifade etti.

Altında kar satışı olabilir:

Para ve altın uzmanı İslam Memiş sosyal medya hesabından altın yatırımcılarına kar satışı beklentisini açıkladı.

İslam Memiş'in altına ilişkin tahmini şöyle:

-Altın ve gümüşün ons fiyatında kısa vade için kar satışları bekliyorum. 1.830 $ destek seviyesi. Düşüşleri alım fırsatı olarak 1.830-1.880 $ aralığını takip edeceğim. Bugün tekrar satış gelebilir. 1.830 $ seviyesinin üzerini pozitif göreceğim.

Dolar düşmeyecek

Dolar tehlikeli sularda artık. Elinde dövizi olanın parite işlemi ile ons'lardaki fırsata çevirebilir. TL bazında da olabilir ancak ben parite ile işlemin daha koruyucu olduğunu düşünen biriyim.

Bu rakamdan altın ve dolar alınır mı?

-Korku ve panikle dolara, altına ve gümüşe giriş yapma zamanı değil. Bu konuda sabırlı olmak gerekiyor. Türkiye, dolarda kırmızı çizgi olarak 16.40 TL'yi belirlemiştir. Vatandaşlar gaza gelmesin, soğuk kanlılığını korusun. Bu seviyeler daha önce alanların kar yapma seviyeleri. Bu seviyelerden maliyet yapmak mantıklı değil. Doların 16.40 TL'yi bulmasından sonra aşağı yönlü bir düşüş trendi görebiliriz. Altında ve dolarda ciddi anlamda bir yükseliş trendi var. Buradan dolar ve altın alınmaz. Alınacaksa bile kademeli alım yapmak gerekiyor''

Altın için önemli beklenti

Altın fiyatları ABD Merkez Bankası(Fed) tutanakları ile yönünü bulacak. Fed, 3-4 Mayıs tarihli toplantısına ilişkin tutanakları açıklayacak. Önemli veri öncesi Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in aşırı yüksek enflasyon ile başa çıkmak için faizleri artırmaya devam edebileceğini, faiz artırımlarının ekonomiyi resesyona sokmayacağına inandığını söyledi. Emtia uzmanları piyasalarda bu hafta oynaklığın devam edeceğinin altını çizdi.

Altının gram fiyatı 975 lira seviyesinden işlem görüyor

Öte yandan altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.35 itibarıyla 975 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.568 lira, Cumhuriyet altını da 6.451 liradan satılıyor.

Dün yükseliş eğilimini üst üste 5'inci işlem gününe taşıyarak günü yüzde 0,7 artışla 1.866,6 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,6 azalışla 1.855 dolardan işlem görüyor.

Analistler, enflasyon, büyüme ve daha fazla sıkılaşma odaklı endişelerin gündemdeki yerini koruduğunu belirterek, küresel piyasalarda oynaklığın devam ettiğini söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da piyasaların odağında kalmaya devam ederken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının belirsiz etkileri, Ukrayna'daki savaş ve devam eden arz kısıtlamalarına işaret ederek, Fed'in sıkılaşma politikasında dikkatli davranması gerektiğini vurguladı.

ABD'de dün açıklanan verilere göre yeni konut satışları, konut fiyatları ve kredi faiz oranlarındaki artışın etkisiyle nisanda aylık yüzde 16,6 azaldı ve 591 binle Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Bugün Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının yanı sıra Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini aktaran analistler, ayrıca merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının da yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

Analistler, bugün veri gündeminde ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 ve 1.800 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.