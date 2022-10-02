İslam Memiş'ten dolar uyarısı: Bir kağıt paraya yatırım yapacaksam…

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırım yapacak olan vatandaşlara dolardan uzak durmaları gerektiğini söyledi.

Merkez Bankası'nın tüm müdahalelerine rağmen yükselişini sürdüren dolarla ilgili korkutan uyarı geldi.

Dolar alacaklar için kritik uyarılarda bulunan İslam Memiş, "Dolardan uzak durun" diyerek farklı yatırım araçları önerdi.

İslam Memiş, yol arkadaşlarım dediği yatırımcılara yeni bir yatırım tavsiyesi verdi. Eylül ayında FED'in faiz kararıyla tırmanışa geçen dolar 18,60 seviyelerine dayandı. Memiş, yükselen dolar kuruna ilişkin "Uzak durun" uyarısı yaptı.

Euroya dikkat çeken Memiş, "Ben dolardan uzak durmayı tercih ettiğimden dolayı tüm diğer enstrümanları ucuz buluyorum. Doların karşısındaki diğer enstrümanlar daha avantajlı. Euro doların altında kaldı. Euro dolara karşı ucuz kalmaya devam diyor. Bir kağıt paraya yatırım yapacaksam bunun adı dolar değil, euro ve sterlindir benim nazarımda. Dolardan uzak durmakta fayda var" değerlendirmesi yaptı. .