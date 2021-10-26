İslam Memiş'ten Dolar/TL uyarısı

Finans Analisti İslam Memiş, Dolar/TL kurundaki yükselişe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Dolar/TL kurundaki yükseliş trendi; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirmesi, Türkiye'nin gri listeye alınması ve büyükelçi krizi ile birlikte 9,84 seviyesine kadar devam etti.” diyen Memiş, piyasaya ilişkin analizi şöyle;

'Geri çekilme mümkün'

"Hem kar satışları hem büyükelçi sorununun kısmen çözülmesi dolara yine bir zaman kazandıracak diye düşünüyorum. Dolarda, önümüzdeki birkaç günde 9,10 lira seviyelerine kadar bir geri çekilme mümkün."

Uzun vadede ne olur?

Yeni Akit gazetesine yaptığı değerlendirmede Orta-Uzun vadeye ilişkin beklentisini de aktaran İslam Memiş, “Uzun vadeye baktığımız zaman doların tekrar yükseliş trendine gireceğini tahmin ediyorum. 10 lira seviyesinin üzerinde yeni ataklar gerçekleşebilir.” dedi.

Altın ve gümüş piyasası

Altın ve gümüş gram fiyatlarında da kısa süreli geri çekilmelerin olabileceğini ifade eden Memiş, "Altının gram fiyatında 520 lira seviyesine kadar, gümüşün gram fiyatında da 6,75 seviyesine kadar bir geri çekilme olacağını düşünüyorum. Ama şunu unutmamak gerekiyor: Bu geri çekilmeler kalıcı olmayabilir." diye konuştu.

'Varlıkları satmak için doğru zaman değil'

Elinde, dolar ve altını olanlara seslenen İslam Memiş, şunları söyledi: "TL'de kalarak düşüş için alım fırsatı bekleyenler bu durumları göz önünde bulundurmalı. Bir geri çekilme mutlaka olacaktır ama elimizdeki varlıkları satmak düşüncesine kapılmamak gerekir. Satmak için henüz erken. Daha üst seviyeler daha zirveler gelecektir diye tahmin ediyorum. Dolar kuru 10 lira seviyesinin üzerinde, altının gram fiyatı 600 lira ve gümüşün gram fiyatı 10 lira seviyeleri sürpriz olmayacaktır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yıl sonuna kadar tekrar faiz indirimi yapabilir. Bunun da doları ateşleyen faktörler arasında olacağını tahmin ediyorum."

'Erdoğan'ın yanında olmalıyız'

İslam Memiş, sözlerini şu çağrı ile bitirdi: "İçsel problemlerden dolayı döviz kurunda yükselişler yaşadık. Kasım ayı itibarı ile Batılı ülkelerin Türkiye siyasetini hedef alan bir hamle yapacaklarını seziyorum. Bahsettiğim yükselişler dışsal nedenlerden dolayı devam edebilir. Bence bu süreçte herkesin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olması gerekiyor. Kasım ayında yaşanacağını öngördüğüm bu saldırı Jeopolitik riskleri de içinde barındırıyor. Kıtlık ekonomisi, hiperenflansyon, bunların hepsi birleşir. Vatandaşlarımız buna karşı tedbirli olmalı.”

YeniAkit

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.