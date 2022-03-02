İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı: 'Elimizdeki tüm varlıkları almak için tezgâh kurdular'

Para ve altın uzmanı İslam Memiş, '2022 yılında elimizdeki tüm varlıkları almak için tezgah kurdular' diyerek yatırımcılara çok önemli uyarılarda bulundu. İslam Memiş, 'Kısa vadeli al sat yapmayın varlıklarınıza sahip çıkın' dedi.

Para ve altın uzmanı İslam Memiş, Rusya - Ukrayna savaşının altın ve dolar üzerinde etkili olduğunu belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

"Kısa vadeli al sat yapmayın varlıklarınıza sahip çıkın" diye uyaran İslam Memiş, "2022 yılında hiç kimseyi rahat oturtturmayacaklar. 2022 yılında öyle bir tezgah hazırladılar ki bu tezgah sizin elinizdekini alma tezgahı. Size kazandırma tezgahı yok." ifadelerini kullandı.

Ünlü ekonomis İslam Memiş'in son yaptığı açıklamalardan satırbaşları şöyle:

-Piyasalarda çok büyük bir manipülasyon fiyatlaması var. Dolar kuru 13.80 üstünde tutunmayı başardı. Bunu devam ettirdiğinde 14.20, 14.70 gibi rakamları telaffuz edebiliriz. Dolar kurunda 14'lü seviyeleri okumak gerekiyor. Rusya - Ukrayna arasında ikinci bir görüşme döviz kurlarındaki yön arayışlarında ciddi anlamda belirleyici olacak. Euro dolar kurunu takip ediyor ama biraz daha negatif. Dolara nazaran euro pariteleri daha düşük.

2022'de Gümüş yatırımcısına en çok kazandıran emtia olacak

-Gram altın dolar kuru güçlü durduğundan ordan bir destek alıyor. Altının ons fiyatı 1916 dolar seviyesinde. Hem ons altının güçlü duruşu hem de dolar TL kurunun yüksek olması eşittir gram altının güçlü bir şekilde yoluna devam etmesine destek veriyor. Gümüşün gram fiyatı 11.23 seviyesinde. Dolar kurundan ve gümüşün ons fiyatından destek görüyor. Her zaman dediğim gibi 2022 yılında gümüşün performansının altına nazaran daha yüksek olmasını görüyorum. 2022'de gümüş yatırımcısına en çok kazandıran emtia olacak.

Kripto para ansızın neden patladı?

-Dolar, altın, dolar tarafını bırakın paritelere odaklanın. Dün kripto paralarda yüzde 5'lik değer artışı var son 2 gündür yatırımcısı ciddi anlamda kazandırdı. Bitcoinde ansızın gelen bu patlamanın sebebi Rusya'ya gelen yaptırım kararları, finans piyasaları hedef alındığı için Rusya'nın eli kolu bağlandı. Muhtemelen kripto paralarla işlem yapacak manipülasyonu piyasalarda fiyatlandığı için kripto paralarda rallileri gördük.

2022 yılında hiç kimseyi rahat oturtturmayacaklar

-Kısa vadeli al sat yapmayın varlıklarınıza sahip çıkın. 2022 yılında hiç kimseyi rahat oturtturmayacaklar. 2022 yılında öyle bir tezgah hazırladılar ki bu tezgah sizin elinizdekini alma tezgahı. Size kazandırma tezgahı yok. Buna ister inanın ister inanmayın, ister uygulayın ister uygulamayın paşa gönlünüz bilir. Ama bir gün elinizdekini kaybedince bunu çok güzel bir şekilde anlayacaksınız iş işten geçmiş olacak.

Tezgâh kurdular elimizdekini alacaklar

-2.5 aydır bangır bangır bağırıyorum. Yüzde 75 alın o sayfayı kapatın, geçen haftaki düşüşlerde dedim yüzde 50 alın, hala TL ile ısrarla işlem yapanlar var. Arkadaşlar TL üzerinden işlem yapanlar zarar edecek. Bunu aylardır bağırıyorum. 3 aydır özellikle emtia fiyatlarında yaşanan rallinin enflasyonla mücadele kolay olmayacak, tüm dünyada enflasyon yükselmeye devam edecek. 2020 yılında tüm insanları enflasyonla fakirleştirdiler. Ama 2022 yılında insanların elindeki bütün varlıkları almak için bir piyasa oluşturdular.

Altının onsu 3 bin dolar olmalıydı

-Rusya -Ukrayna'da bir tantana çıkarılıyor ama hedef, film başka. Film manipülasyon yapmak. Parayı çok güzel bir şekilde katlıyorlar şu anda. Emin olun bu kadar savaş riski AB, Avrupa ayağa kalktı herkes yaptırım kararları alıyor, herkes Putin'e karşı bir şeyler yapmaya çalışıyor, Putin kimseyi takmıyor buna rağmen altının ons fiyatı 1925 dolar. Şu anda altının ons fiyatının 2500 dolar hatta 3 bin dolar seviyelerine çıkması gerekiyor normal şartlarda. İşte tantanacılık manipülasyon burda.

6 aydır oynanan büyük oyun

-Büyük fotoğrafta şöyle bir şey var. Son 6 aydır dünyada bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon patlak vermiş insanlar fakirleşiyor. Ve ısrarla altın satıyorlar gümüş satıyorlar niye? İnsanları geçici enflasyona inandırmak için. Dünyada insanlar 6 ayda fakirleşti. Hiç mi hissetmiyorsunuz gerçek enflasyonu. Tabi ki iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Enflasyonun olduğu yerde altın fiyatları gümüş fiyatları petrol fiyatları her zaman kraldır bir numaradır. Enflasyonun olduğu yerde gerçek para değerini korur. Gerçek para altındır, gerçek para gümüştür. Bunlara rağmen ons altın 1925 dolar seviyesinde. Çünkü dikkatler farklı yere dağılıyor.

Herkes ihaleyi Putin'e bıraktı

ABD Merkez Bankası FED'in 50 baz puanlı bir faiz artırım beklentisi vardı. İhaleyi Putin'e bıraktılar. Bütün dünyada enflasyon endişesi vardı, dünyadaki siyasi istikrarlar bozulacaktı bütün dünya liderleri ihaleyi Putin'e bıraktı. Gördünüz mü ne güzel bir bahane oldu artık hiç kimse enflasyonu konuşmuyor. Herkes savaşa odaklandı.

Bize de unutturdular

-Türkiye'deki enflasyon ne oldu? Geçen haftaya kadar herkes çarşı pazardaki raflardaki fiyatları konuşuyordu. Elektrik doğal gaz faturalarını konuşuyordu. Ne oldu algı bir anda değişti değil mi? Böyle değiştirecekler algıyı. Oynayanların elindeki parayı bu şekilde alacaklar manipülasyon yaparak. 2022 yılında hiç birinizi rahat oturtturmayacaklar. Biden 3. dünya savaşından söz ediyor. 3. dünya savaşı çıkacaksa Türkiye'den çıkacak. .